Arriva il “green pass” europeo, come funziona e come ottenerlo

Arriva il green pass europeo che permetterà di tornare a viaggiare liberamente all’interno dei confini dell’Unione Europea e non solo. La “Certificazione verde Covid-19” è un documento digitale, stampabile, riconosciuto a livello internazionale, che contiene un Qr Code e un sigillo elettronico qualificato. Serve a certificare di rispondere a una delle tre condizioni necessarie per poter tornare a spostarsi senza limitazioni (ma anche partecipare a grandi eventi o cerimonie) ossia essere vaccinati, essere negativi a un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore oppure essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La Certificazione verde COVID-19 in Italia può essere richiesta nel nostro Paese per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19. Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Il Parlamento europeo ha previsto che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”. La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.

La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo si dovrà mostrare soltanto il QR Code. È valido sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.

Come ottenere il green pass

La Certificazione può essere scaricata da diverse piattaforme: su questo sito con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni” o l’App IO.

