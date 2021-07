Asfaltature a Somma Lombardo, “concluse entro agosto”

Un’estate di rifacimenti stradali a Somma Lombardo: un pacchetto di asfaltature che dovrebbe concludersi entro agosto, come ha ricordato l’assessore alla partita Edoardo Piantanida Chiesa in consiglio comunale, mercoledì 30 giugno, dopo la richiesta da parte della consigliera Manuela Scidurlo (Fratelli d’Italia).

Il piano delle asfaltature

«In via Milano sono iniziate e concluse le asfaltature, via Giovane Italia è interessata da lavori di rete e gas e l’asfaltatura verrà posticipata», ha risposto Piantanida.

A luglio sono previsti i lavori alla rotatoria di via Milano – che verrà fatta in notturna – e la corsia tra via Locatelli, alla rotatoria e corso Repubblica (anch’essa in notturna), la via ospedale, il tratto tra via Locatelli e via Medaglie d’oro, il tratto mancante di via Colombo, via Galli e via Mosterts, una parte di vicolo San Francesco e dia via Borgonuovo (quello verso la ferrovia), un tratto di via Visconti. Poi via Murè, l’ultimo tratto di via Ronchi, e l’asfaltatura di via Giotto. Dovrebbero concludersi ad agosto.