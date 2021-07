Astuti: “Regione avvii da subito un piano straordinario per recuperare visite, ricoveri e screening saltati per l’emergenza covid”

«La Regione avvii da subito un piano straordinario per recuperare visite, ricoveri e screening saltati per l’emergenza covid». A chiederlo, con un ordine del giorno al bilancio di assestamento che sarà discusso in consiglio da lunedì prossimo, è il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti.

«Secondo uno studio di Agenas- afferma Astuti- nei mesi dell’emergenza in Lombardia c’è stata una riduzione dei ricoveri programmati rispetto agli stessi mesi del 2019 davvero allarmante. Gli interventi chirurgici per tumore al seno si sono ridotti del 35%, quelli alla prostata e per tumore al colon di oltre il 42,%, mentre gli interventi per by pass sono calati del 50,6%. Drammatici anche i dati degli screening mammografici che sono diminuiti del 35,5%. Saluteequità ha inoltre evidenziato come nel 2020 sia raddoppiata la percentuale di cittadini che ha rinunciato alle cure».

«Il prezzo in termini di salute per i cittadini è altissimo – sottolinea Astuti – soprattutto per i pazienti fragili e cronici. Per questo chiediamo alla giunta di finanziare da subito un piano straordinario per ridurre i tempi di attesa e recuperare entro la fine dell’anno tutte le prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero, non erogate durante l’emergenza Covid. Per questo è necessario il prolungamento giornaliero e l’estensione nei giorni di sabato e domenica dell’attività sanitaria in tutte le strutture e l’assunzione di medici e infermieri dedicati a questa attività».