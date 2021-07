Carlo Brusa è il nuovo presidente del Rotary Varese

Carlo Brusa, illustre geografo già preside all’Università del Piemonte Orientale, è il presidente del Rotary Varese per l’anno sociale 2020-2021. Succede al ginecologo Roberto Puricelli, che nel susseguirsi della ruota, simbolo rotariano, gli ha passato le consegne al vertice del club. Durante quasi un secolo di servizio alla città – la prima conviviale si tenne il 30 aprile 1928 – il club ha promosso progetti che hanno segnato la vita di Varese: dal contributo allo sviluppo dell’autonomia dell’Università dell’Insubria alla nascita di iniziative legate al mondo sanitario, come le associazioni “Varese con Te” e “Varese per l’Oncologia” e, dieci anni or sono, la Fondazione Il Circolo della Bontà.

Carlo Brusa mentre pronuncia il discorso di insediamento

«È sulla scia di questa illustre tradizione che vogliamo rinnovare il nostro essere rotariani in spirito di amicizia e di continuità nel servizio» ha detto Carlo Brusa durante una serata che ha visto anche la consegna della Paul Harris Fellow, massima onorificenza rotariana, a due soci, Giuliano Modesti e Alberto Soldati. Un riconoscimento per la qualità del loro impegno indefesso, all’interno del club ma anche nel più ampio contesto della vita sociale del nostro territorio.