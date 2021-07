Carlotta Broggini, dalla Ice Emotion alla nazionale di pattinaggio

Nel bel mezzo delle Olimpiadi (estive), arriva una bella notizia a tinte azzurre nella nostra provincia per una specialità prettamente invernale, il pattinaggio su ghiaccio. A pochi giorni dalla chiusura della stagione agonistica, la giovane Carlotta Broggini è stata inserita nella squadra nazionale.

Quindici anni, di Solbiate Arno, Broggini gareggia per la Ice Emotion, la società che ha sede a Oggiona Santo Stefano e Cavaria e che rappresenta ormai una bella realtà nel panorama sportivo provinciale.

Decisivi, per la chiamata in azzurro, i risultati ottenuti in questa stagione dalla giovane solbiatese nella categoria Advance Novice. Carlotta è “nata e cresciuta” agonisticamente sulla pista di Oggiona Santo Stefano, diventata per lei con il passare del tempo una vera e propria seconda casa. È stata la prima atleta italiana a eseguire un doppio axel in gara nella categoria Esordienti e ora si prepara ad affrontare – anche in competizioni internazionali – la categoria Junior con un bagaglio tecnico ambizioso. Nel corso dell’ultima stagione Broggini ha completato l’apprendimento di tutti i salti tripli e ha iniziato a studiare anche i quadrupli.

La Ice Emotion della presidente Rita Martina aveva già vissuto la gioia di vedere propri atleti schierati a livello internazionale, grazie alla coppia formata da Jogailè Zylionite e Luca Morini (danza su ghiaccio) per la Lituania. Ora però è la volta di una atleta azzurra cresciuta proprio sulla pista di casa. Un passaggio, quello in Nazionale, che si sarebbe potuto concretizzare già nel 2019-20 ma la cancellazione delle gare per via dell’emergenza Covid ha tolto la possibilità di raggiungere i requisiti richiesti. Questa volta però l’obiettivo è stato centrato in pieno.

«Siamo molto orgogliosi di Carlotta e dell’intero staff Ice Emotion che ha contribuito a raggiungere questo prestigioso risultato» spiega la presidente Martina. «Non potevamo iniziare la stagione 2021-2022 in un modo migliore. Siamo felicissimi, pronti per questa nuova avventura e per le sfide che essa comporterà» commenta infine il direttore tecnico della società, Cinzia Ghiringhelli. A fine agosto quindi la neo-azzurra riprenderà gli allenamenti alla Ice Emotion, in leggero anticipo sulla riapertura dei corsi sulla pista che si trova tra Varese e Gallarate.