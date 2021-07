A Casciago lo psichiatra Mendolicchio per parlare di Dca

Giovedì 8 luglio, alle ore 18,00 al Tennis Club Varese di Casciago, verrà presentato il libro di Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra e psicanalista: Il peso dell’amore – capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola. La prefazione del libro è di Francesca Fialdini (Bur – Rizzoli).

Mendolicchio, varesino di adozione, negli ultimi otto anni ha contribuito allo sviluppo di tecniche innovative di eccellenza per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, in alcune strutture lombarde, in particolar modo a Varese.

Questa presentazione è stata organizzata da Food For Mind Varese, la rete nazionale per la cura dei disturbi del comportamento alimentare (Dca), di cui Mendolicchio è direttore scientifico, in collaborazione con il Campo estivo Enjoy, al fine di avvicinare le famiglie dei bambini che lo frequentano, a questo tema così importante.

Dialogherà con l’autore la Dottoressa Federica Sartini, psicologa di Food For Mind.