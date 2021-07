A Casciago un albero si spezza per un fulmine e finisce su un’auto

Un albero si è spezzato in due finendo sopra ad una automobile parcheggiata proprio sotto. Il grosso pino, con molta probabilità, è stato colpito da un fulmine e si è spezzato finendo su un auto parcheggiata. L’incidente è avvenuto in Via della Fontana, a Casciago. Sul posto è intervenuta la Protezione Civile per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza l’area.

Il temporale che ha colpito il Varesotto intorno alle 19 ha provocato qualche allagamento ma i Vigili del Fuoco non segnalano particolare interventi. L’allerta meteo continua fino alla giornata di giovedì.