Allerta meteo della protezione civile sulle Prealpi: rischio di temporali forti

Dalle 17 di mercoledì e fino alla sera di giovedì la protezione civile della Lombardia è in allerta arancione per rischio temporali forti e allerta gialla per rischio idrogeologico sulle Prealpi lombarde quindi anche in provincia di Varese. Temporali forti sono previsti anche su Prealpi e Lario occidentale e su Valchiavenna.

Per oggi 07/07, previsto un flusso sudoccidentale instabile associato ad un ampia saccatura sull’Europa Occidentale, estesa dalla Penisola Iberica fino alla Scandinavia: temporali sparsi su alta pianura occidentale, Alpi e Prealpi, dal pomeriggio, con maggiore probabilità di fenomeni intensi sulle Prealpi Occidentali e sulla relativa fascia pedemontana. Probabili isolati temporali di forte intensità dal pomeriggio su Nordovest, Prealpi Centrali e, in misura minore, sull’alta pianura centro-occidentale. Rinforzi di vento da Sudovest su Appennino e Alpi Centro-Occidentali oltre gli 800 metri di quota.

Per la giornata di domani 08/07 previsto il transito verso Est della saccatura in avvicinamento oggi, con forte variabilità e tempo diffusamente perturbato sulla regione nel corso della giornata: probabili temporali di forte intensità su Alpi, Prealpi ed alta pianura, possibili anche sul resto della regione entro sera. Fino al mattino maggiormente interessati il Nordovest e le Alpi, con schiarite e temperatura relativamente alte sulla pianura centro-orientale e parte dei rilievi orientali, nel pomeriggio generale spostamento da Ovest verso Est con fenomeni più probabili anche sulla pianura. La maggiore frequenza e persistenza dei fenomeni temporaleschi sul Nordovest potrebbe determinare anche accumuli pluviometrici significativi.

Per venerdì 09/07: temporali residui nelle ore notturne ed al primo mattino sui rilievi orientali, in rapido esaurimento; poi passaggio a condizioni più stabili su tutta la regione, salvo debole instabilità pomeridiana sulle Prealpi Orientali. Rinforzi di vento diffusi associato al transito della perturbazione, locali forti raffiche nei pressi dei temporali.