Cinque concerti con LaFil-Filarmonica di Milano

La Fil-Filarmonica di Milano diretta dal M° Marco Seco torna a suonare dal vivo con una tournée di cinque concerti che si svolgeranno dall’8 al 13 luglio 2021.

Il programma della tournée #Musicaneiparchi è realizzato all’interno di prestigiose rassegne musicali estive. L’inaugurazione di giovedì 8 luglio, realizzata in collaborazione con CityLife, e con il Patrocinio della Regione Lombardia, vedrà l’Orchestra protagonista di un concerto ad ingresso libero, su un palcoscenico appositamente progettato per accogliere questo bellissimo appuntamento all’interno del Parco di CityLife nell’ambito della rassegna “Bella Estate” promossa dal Comune di Milano.

La tournée proseguirà venerdì 9 luglio a Trieste, con il concerto organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste, presso il Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, in occasione di “Trieste Estate 2021”; sabato 10 luglio al Teatro Sociale di Bergamo e domenica 11 luglio in Piazza delle Loggia a Brescia, accolta dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, e si concluderà martedì 13 luglio a Parma, all’Arena Shakespeare della Fondazione TeatroDue.

Il programma dei concerti prevede l’esecuzione de La Sinfonia Op. 6 in Fa Maggiore detta “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, uno dei grandi capolavori del compositore tedesco. “Quanta gioia mi da il camminare tra gli arbusti, gli alberi, i boschi, l’erbe e le rocce. Per le rocce, gli alberi ed i boschi passano le risonanze di cui l’uomo ha bisogno”. Scriveva Beethoven all’amata Teresa Malfatti. La natura, quindi, come fonte di ispirazione.

Non è casuale in questo momento tale scelta musicale, che il direttore Marco Seco riassume così: “Abbiamo scelto Beethoven come protagonista del tour di ripartenza perché le sue opere parlano un linguaggio universale che da secoli diffonde i valori fondamentali della nostra società e da cui ci auguriamo di ripartire: fratellanza, uguaglianza e libertà. Vorremmo portare al nostro pubblico la gioia di ritrovarsi, la stessa che ci racconta Beethoven nell’ultimo movimento della sinfonia, quando passato il temporale il popolo si ritrova per festeggiare, come scritto in partitura, “con sentimenti di gioia e di riconoscenza”.

Altro protagonista dei programmi dei concerti sarà il compositore Felix Mendelssohn Bartholdy, di cui verranno eseguite l’Ouverture da Concerto in si minore per orchestra, op. 26, Le Ebridi «La grotta di Fingal» (Milano e Trieste), e L’ Ouverture da Concerto in fa maggiore per orchestra, op. 32 «La bella Melusina» (Bergamo, Brescia e Parma).

LaFil – Filarmonica di Milano nasce nel 2018, da un’iniziativa dei quattro soci fondatori, Luca Formenton, Presidente del Saggiatore e della Fondazione cui fa capo l’orchestra, Roberto Tarenzi, viola del Quartetto Borciani e docente al Conservatorio di Milano, Carlo Maria Parazzoli, primo violino di Santa Cecilia, e il M° Marco Seco.

L’idea alla base del progetto è promuovere una nuova, rinnovata concezione di orchestra in residenza, nella quale generazioni diverse di artisti si possano incontrare e riconoscersi in un progetto innovativo di diffusione della musica. Una straordinaria collaborazione tra giovani talenti in ascesa e musicisti professionisti affermati provenienti dalle orchestre più prestigiose italiane ed internazionali tra cui: Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, i Wiener e i Berliner Philharmoniker e l’Orchestre national de France.

Giovani talenti, professionisti e direttori d’orchestra uniti dall’amore per la musica in grado di superare i confini generazionali, alla ricerca di un rapporto trasparente e diretto anche con il proprio pubblico eterogeneo e in continua crescita, coinvolto non solo attraverso le sinfonie, ma anche grazie a momenti di socializzazione e contatto extra-concerto.

LaFil, dalla sua fondazione nel 2018, è stata protagonista di due residenze estive a Sestri Levante, sotto la direzione di Marco Seco, che ha diretto l’Orchestra anche in occasione dei concerti di chiusura del 2019, e di inaugurazione del 2020, dell’ampio palinsesto di BookCity a Milano. Entrambi i concerti sono stati trasmessi da Radio3 Rai e il concerto del 2020 anche su Rai 5.

L’Orchestra è stata inoltre protagonista dell’esecuzione di due grandi cicli sinfonici entrambi diretti dal M° Daniele Gatti. Nella straordinaria cornice del Palazzo delle Scintille a CityLife a Milano, davanti ad un pubblico di 4.000 persone, sono state eseguite nel giugno del 2019 le 4 Sinfonie di Schumann. Nel novembre 2019, al Conservatorio di Milano, il M° Gatti e LaFil hanno dato vita alla maratona “Tutti pazzi per Brahms”, in collaborazione con Ia Società del Quartetto di Milano. Entrambi i cicli diretti da Daniele Gatti sono stati trasmessi su Radio3 Rai, in uno spazio dedicato intitolato: “I venerdì de LaFil”.

Questa ripresa segna un momento fondamentale per l’Orchestra che Luca Formenton riassume così: “E’ con grande felicità che LaFil torna a suonare dal vivo, a incontrare il pubblico con l’entusiasmo e la forza che l’ha sempre contraddistinta. Lo fa a partire dall’8 luglio al Parco di CityLife, offrendo un concerto al pubblico milanese nello stesso luogo dove aveva esordito nel 2019, per festeggiare con la musica il ritorno alla vita.”

Calendario date e informazioni:

8 luglio 2021 Milano | Parco CityLife | ore 21

in collaborazione con CityLife Generali

con patrocinio di Regione Lombardia

nel palinsesto del Comune di Milano “Bella Estate”

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.clappit.com

9 luglio 2021 Trieste | Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto | ore 21

in occasione di Trieste Estate 2021 del Comune di Trieste

Società dei Concerti di Trieste

Ingresso a pagamento sul sito www.societadeiconcerti.it

10 luglio 2021 Bergamo | Teatro Sociale | ore 20

Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

Ingresso a pagamento sul sito www.festivalpianistico.it e

www.vivaticket.com

11 luglio 2021 Brescia | Piazza della Loggia | ore 21

Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

Ingresso libero – info sul sito www.festivalpianistico.it

13 luglio 2021 Parma | Arena Shakespeare | ore 21

TeatroDue

Ingresso a pagamento posto unico 15 euro – info sul sito www.teatrodue.org