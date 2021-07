I Coma_Cosa a Milano, le immagini del concerto al Carroponte

Tappa sold out per i i Coma_Cose che mercoledì 7 luglio si sono esibiti al Carroponte di Milano. In in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, dove non sono mancati i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e Francesca. Il duo di Milano continua il tour in tutta Italia.

Il duo ha diversi collegamenti con il territorio di Varese, tra cui ricordiamo il Festival di Sanremo dove sono stati accompagnati da Vittorio Cosma, direttore d’orchestra e musicista nato a Comerio (Va) e il video “Post Concerto” dove tra i figuranti c’è Gennaro, della pizzeria di Cartabbia. Inoltre, molto importante, la loro agenzia è la Asian Fake di Yuri Ferioli, manager di Varese.

Le immagini del concerto sono di Raffaele Della Pace