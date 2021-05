Una domenica a pranzo a Varese per i Coma Cose

Metti una domenica a pranzo a Cartabbia, frazione di Varese.

Succede ai Coma Cose, il duo genovese che ha avuto grande successo al Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi” dove erano accompagnati da un varesino, il direttore d’orchestra di Comerio Vittorio Cosma.

Una visita alla città, che hanno trovato molto bella, e poi pranzo da Gennaro a Cartabbia, un locale che conoscevano bene anche perchè il proprietario, Gennaro Tortora, è apparso recentemente in un loro videoclip: «Gennaro l’han scelto per la faccia un po’ “da boss” anche se è un pezzo di pane – spiega Domenico Esposito, che ha postato la foto sul suo profilo facebook – Qui hanno scoperto come si mangia daa lui, hanno detto che è stato fantastico»