Il Comune e le scuole di Gallarate uniti sotto il segno di Dante

I 700 anni di Dante a Gallarate hanno visto una particolare sinergia che ha coinvolto l’amministrazione, gli studenti e gli insegnanti delle scuole cittadine per realizzare l’iniziativa “700 anni sotto i Cieli di Dante”.

In occasione della fine del primo giro di boa è stata consegnata a ogni istituto una medaglia commemorativa realizzata dagli studenti del corso orafo del Cfp di Gallarate oggi, venerdì 2 luglio, in municipio.

«È un momento particolare per valorizzare uno degli ultimi lavori degli studenti e per ringraziare della presenza delle celebrazioni più esaltanti di quanto ci aspettassimo», ha esordito l’assessore alla Cultura, Massimo Palazzi.

Presente alla piccola cerimonia anche il sindaco, Andrea Cassani: «Ringrazio tutti voi e l’assessore Palazzi per l’impegno di questi mesi, uno sforzo senza eguali nella nostra provincia. È encomiabile il lavoro che ha fatto, grazie anche ai dirigenti scolastici e i ragazzi, protagonisti delle celebrazioni. Non è scontato quello che avevate fatto: siete tanti un fondamentale ingranaggio delle celebrazioni dantesche». A complimentarsi con l’assessore per l’inziativa anche Gianluigi Manara del Cfp: «È l’espressione di una energia vitale e di spirito di iniziativa: persone come lei sono rare e spero che possa profondere energia e attività in questo modo».

Le medaglie sono state consegnate ai professori e ai dirigenti in rappresentanza degli istituti primari e secondari del territorio: istituto Dante, istituto De Amicis, istituto Ponti, istituto Falcone, istituto Gadda Rosselli, liceo di viale dei Tigli, isis Ponti, istituto Sacro cuore e il conservatorio Puccini.

Tutte gli allievi, da quelli della scuola primaria a quelli delle superiori, hanno partecipato e celebrato Dante. «Ringrazio l’assessore per aver coinvolto le scuole di primo grado. Per i nostri bambini Dante è stata una scoperta, si sono sentiti protagonisti», ha commentato la dirigente dell’istituto Cardano, Germana Pisacane.

La medaglia

9 studenti del quarto anno del corso orafo hanno realizzato un modello in cera del profilo di Dante ispirato al logo delle celebrazioni gallaratesi – che è stato poi oggetto di fusione in bronzo e alpacca e rifinito a mano. La corona di alloro che cinge il corpo di Dante è interamente incisa a mano e ciò rende ogni medaglia un pezzo unico di gran pregio. Il gioiello realizzato è poi stato montato su di un supporto in legno di Okumè realizzato dall’allievo Christian Carissimi del quarto anno tecnico del legno del Cfp di Luino.

«Abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme, in gruppo, che nel nostro settore non è scontato», raccontano gli studenti.

Il professore Gianluigi Manara del Cfp di Gallarate ha illustrato il lavoro: «Speriamo di vedere attività come questa che vengono riproposte dal Comune. Dalla nostra collaborazione è nato un lavoro complesso nella sua semplicità: i ragazzi hanno accettato con entusiasmo e con la voglia di differenziarsi perché il loro lavoro è poco conosciuto e necessita di una ribalta. Quale migliore ribalta di questa presentazione della medaglia?». E, in conclusione, riferendosi sia agli studenti sia alle medaglie, ha affermato: «Sono dei gioielli: danno luce, piacere e soddisfazione. Un bel lavoro di insieme e di collaborazione».

I “700 anni sotto i Cieli di Dante” in numeri

In numeri, le celebrazioni dantesche di Gallarate hanno contato: la mostra di acqueforti dell’Inferno di Domenico Ferrari nell’atrio di palazzo Borghi, la vetrata illustrativa delle scene della commedia alle medie Majno, il progetto “Dante per tutti” e il concorso “Cielo e terra nella Divina Commedia”, 5 conferenze con autori e studiosi danteschi, 7 concerti in presenza o “a distanza”, 8 disegni originali selezionati tra quelli fatti da studenti per la pubblicazione del materiale celebrativo, 12 istituti scolastici coinvolti, 30 plessi, 25 fantine realizzate dai grafici del “Falcone”, 33 tra consiglieri comunali e amministratori – oltre al segretario generale del comune – coinvolti nella lettura delle terzine della Commedia, 44 tra studenti e docenti impegnati nella realizzazione del videodocumentario Dante svela Palazzo Borghi, 56 video pubblicati sul canale YouTube del Comune, 74 classi che hanno realizzato i video, 300 cataloghi delle incisioni dantesche di Domenico Ferrari donati a tutte le classi interessate dagli studi danteschi, 577 minuti di videoregistrazioni e montaggi dei contributi video inviati dalle scuole, circa 2000 studenti direttamente coinvolti nelle attività, 10.000 studenti destinatari delle attività, 20.000 segnalibri commemorativi disegnati da studenti e donati a tutti gli alunni gallaratesi.

Le celebrazioni del Somma Poeta non sono finite: sono in programma per settembre alcune attività, tra cui il concerto di poesia e musica “Volar senz’ali” nell’anfiteatro del Maga il prossimo 14 settembre.