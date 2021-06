Una medaglia per i 700 anni di Dante, realizzata dal Cfp di Gallarate

Letture in video, prodotti grafici, recitazioni teatrali: il vasto programma dei 700 anni di Dante a Gallarate ha visto un’ampia partecipazione delle scuole cittadine, con l’entusiasta coordinamento dell’assessore alla cultura Massimo Palazzi.

Adesso arriva il momento della premiazione di tutte le scuole coinvolte, che riceveranno tra l’altro una speciale medaglia commemorativa. Un’opera pensata appositamente per l’occasione, ma soprattutto frutto del lavoro di altri ragazzi: è infatti realizzata dagli studenti del corso orafo del Centro di Formazione Professionale di Gallarate.

«Il momento d’incontro con l’assessore Palazzi è avvenuto in modo informale: in occasione di un altro evento ci ha proposto di partecipare con il settore oreficeria» racconta Gianluigi Manara, responsabile della sede gallaratese del Cfp. «Siamo partiti dunque dal logo dei 700 anni: ho dato l’incarico ai ragazzi, che l’hanno sviluppato, hanno rielaborato l’immagine e ideato l’oggetto». Ne è nata una «medaglia pluristratificata, vale a dire con parti sovrapposte e saldate una all’altra».

Gli alunni della classe IV dell’indirizzo oreficeria (Dalila Bertazzo, Luca Coppola, Stefano Solazzo, Swami Battaglioli, Michele Martignoni, Iuri Cinque, Erika Salamone, Joel Elizalde, Alejandro Sivisapa) hanno realizzato un modello in cera del profilo di Dante ispirato al logo delle celebrazioni gallaratesi: le diverse parti sono state realizzate in fusione in bronzo e alpacca e poi rifinite a mano.

Se la fusione è un prodotto che è insieme artigianale (nel modello) e seriale (nella riproduzione), la corona d’alloro che cinge il capo di Dante è interamente incisa a mano e ciò rende ogni medaglia un pezzo unico di gran pregio. Il gioiello realizzato è poi stato montato su un supporto in legno di Okumè realizzato dall’allievo Christian Carissimi del IV anno tecnico del legno del CFP di Luino.

Il lavoro completo – dall’ideazione alla realizzazione dei pezzi – è stato portato a termine in tempi ristretti, un mese e mezzo.

Venerdì 2 luglio le medaglie saranno consegnate alle scuole in una cerimonia pubblica a Palazzo Borghi: sono dodici gli istituti scolastici coinvolti, dalle primarie al Conservatorio, per un totale di oltre 30 plessi, con circa 2mila studenti coinvolti attivamente e altri diecimila destinatari delle iniziative.

La medaglia sarà anche accompagnata dalla consegna delle prime stampe di quattro cartoline commemorative realizzate dagli studenti della IV Accoglienza del Cfp (Kledi, Laura, Lucrezia e Aurora).

Il corso orafo (in termini ufficiali: indirizzo tecnico delle lavorazioni artistiche) è nato e in qualche modo porta avanti anche una tradizione della città di Gallarate, molto vivace nel Novecento ma con radici fin dal Settecento. Ragazzi e ragazze del Cfp hanno così scritto un piccolo pezzo di storia cittadina, in questo anno di celebrazioni dantesche che proseguirà – per tutte le scuole – anche nel secondo semestre dell’anno e dunque anche con il prossimo anno scolastico.