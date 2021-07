Per coprire il fidanzato dà la colpa dell’incidente alla conducente ferita, smascherata dalla polizia di Varese

Le dichiarazioni della testimone erano in evidente contrasto rispetto alle rilevazioni effettuate dopo l’incidente e le forze dell’ordine hanno dovuto agire di conseguenza. La Polizia Stradale di Varese, in seguito al confronto tra quanto oggettivamente rilevato e le contrastanti dichiarazioni relative a un incidente stradale con feriti, ha denunciato la testimone per false dichiarazioni e favoreggiamento personale.

La vicenda risale al mese di marzo del 2020 quando la donna aveva dichiarato di avere assistito ad un incidente stradale in cui il veicolo che la precedeva veniva urtato da altro veicolo che aveva mancato di precedenza. La conducente di quest’ultimo oltre a riportare lesioni gravi, si vedeva accollata la responsabilità del sinistro, con le relative conseguenze amministrative e penali.

Dopo accurate indagini di ricostruzione cinematica, la Polizia Stradale di Varese, ha appurato una diversa realtà della dinamica, escludendo la responsabilità del veicolo incolpato in un primo momento.

Gli agenti hanno scoperto che la testimone era in realtà persona legata da relazione sentimentale con il reale colpevole e veniva denunciata per false dichiarazioni e favoreggiamento personale.

Il Conducente del veicolo, che realmente aveva causato l’incidente, dovrà rispondere del più grave reato di lesioni stradali.