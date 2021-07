“El Final” di Juanfran e i difetti degli adolescenti

Scrive Nicole: “La frase che mi ha colpito di più è ‘quedate con la persona que te sepa valorar’ che vuol dire ‘resta con la persona che sa apprezzarti‘. Questa canzone mi fa molto riflettere su diverse cose… Capita che noi adolescenti troviamo tantissimi difetti in noi (sia a livello fisico che comportamentale) e che altre persone a volte ce li facciano notare, rendendoli più pesanti e trasformandoli in problemi.

Questo spesso diventa una situazione molto brutta per noi adolescenti. Ma questa canzone ci incoraggia a ricordare che siamo perfetti così come siamo, anche con i nostri difetti: dobbiamo imparare ad accettarci e circondarci di persone che sappiano amarci e ci accettino per quello che siamo

El Final JuanFran traduzione

Resta con la persona che sa apprezzarti

Che non ti dica mai quando e dove devi andare

Che non ti lasci mai solo anche se parla troppo

Che desidera tutto il tuo corpo e che non vuole cambiarlo

Che sappia amarti e che sia sempre al tuo fianco

Che dica “puoi sopportare qualunque cosa”, pur sapendo quanto ti è costato

Lascia che ti baci la bocca, dicendo che ti ama

E se supererà l’inverno, allora resterà in estate

So che tutto è difficile quando non si impara dall’amore

Ma lotta per chi ti ama e non per chi non ti aspetta

Le stelle che non brillano dicono che alla fine impari

Il percorso è stato difficile e il nuovo amore stupisce

Sono di sopra a guardare come andata la vita

E rendendomi conto che non apprezzavo mai nulla

Nel mio sogno, il percorso e l’obiettivo non raggiunto

Non mi sono mai arreso pur sapendo che pensavi ad un altro

Pensavo che fosse davvero diverso

Lotti per chi non ti ama e qualcun altro soffre per te

Non voglio che tu sia la più bella, voglio i valori

Voglio che sia qualcosa di bello e senza cuori spezzati

E’ così

Ami chi non ti ama e ti fa perdere

Mentre altre persone che potrebbero andar bene, non le consideri

La vita è un gioco e devi imparare

Che se non dimostrano amore, te la metteranno in quel posto

E’ così

Ami chi non ti ama e ti fa perdere

Mentre altre persone che potrebbero andar bene, non le consideri

La vita è un gioco e devi imparare

Che se non dimostrano amore, te la metteranno in quel posto

Me l’hanno messa in quel posto mille e un volta, beh, me l’hanno messa in quel posto

Mi fidavo delle parole e non sono nemmeno servite

Dammi la chiave della serratura e rinchiudimi, lo voglio

Non corro più dietro alle persone che non l’hanno mai meritato

E alla fine ti rendi conto da solo, che non hai bisogno di altro

Avevo paura di perdere e anche di vincere

Ma bisogna sempre essere forti, bisogna andare avanti

Perché se cadi solo nessuno ti aiuterà, no

Nessuno ti aiuterà, oh, no, sì, na-na-na-na-na

Resta con la persona che sa apprezzarti

Che non ti dica mai quando e dove devi andare

Che non ti lasci mai solo anche se parla troppo

Chi desidera tutto il tuo corpo e che non vuole cambiarlo, no

Che non vuole cambiarlo, sì