Tegole di Il Tre: la carica dei sogni da realizzare

Dopo “Piangi e ridi” il secondo brano scelto dalle ragazze de laBanda per la Summer Edition della rubrica Adolescenti nei VentiVenti è “tegole” di Il Tre. Alle ragazze l’immagine delle tegole piace: sentirsi in bilico sul tetto della vita, guardando dall’alto sogni e sfide

“Questa canzone mi piace perché mi da carica e energia, non ho mai avuto un bel rapporto con la scuola quindi in alcune parti della canzone mi ci ritrovo.

Secondo il mio punto di vista Il Tre vuole dire che non dobbiamo mai abbandonare i nostri sogni, dobbiamo andare avanti per la nostra strada, perché prima o poi i sogni si realizzano.

Questa canzone dà un messaggio importante, soprattutto a noi ragazzi”.

Sognavamo un mondo senza regole

In bilico su un tetto come tegole

Io non lo so che farò senza te

So che ora pensi “non fai più per me”

Io sono cresciuto in paese

Le persone sai parlano tanto

In seconda media ero già rimandato

Stanco, pensavo ad altro

Sognavo una vita così

Una vita diversa dalle altre, e

Pensavo non ce la farò

Però intanto diventavo grande

E l’ho raccontata milioni di volte ‘sta storia ma non ne posso fare a meno

Perché quando cresci con un obiettivo diventi cattivo senza farlo apposta

Ti chiеdo scusa se non lo accetti capisco benissimo sai?

Vorrеi tornare a quel giorno per dirti che tutto questo non è successo mai

C’hanno provato a cambiarmi credimi che non è finita bene

Perchè io purtroppo non sono capace a capire cosa vuol dire stare insieme

Sono egoista si me ne accorgo, questo mestiere mi rende così

Io te lo strillo e non mi nascondo, e se me lo chiedi rispondi di si

Come fare non lo so davvero, voglio fare solo quello che mi va

Non ho mai capito niente sono serio, di come funziona questa verità

Io volevo solamente andarne fiero, della vita vera che mi sono scelto, sono questo e non mi cambia niente, tanto meno qualche zero

Sognavamo un mondo senza regole

In bilico su un tetto come tegole

Io non lo so che farò senza te

So che ora pensi “non fai più per me”Sognavamo un mondo senza regole

In bilico su un tetto come tegole

Io non lo so che farò senza te

So che ora pensi “non fai più per me”

Non mi devi dare niente, sono io forse che mi aspetto troppo

Pero penso e dopo me ne rendo conto

Che domani è qui domani è un altro giorno

Sono questo un pischello testardo , forse un troppo , ma non c’e’ niente di più bello, di dire: “ma’ ho fatto il botto”

Poi i grandi schermi in tv, mi dirai ma quello sei tu

Io dirò te ‘l’avevo detto, anzi te te l’avevo promesso

Sì, te l’avevo promesso ce l’avevamo promesso, che un giorno avremmo cantato su un tetto questo successo

Quel giorno presto credimi arriverà, perché non sarebbe giusto credere anche di no

Chi non smette di sognare sempre sorriderò

Un sogno non lo ammazzi un sogno sempre vivrà

Quel giorno lo pretendo e non ci ripenserò

Perché ho detto ce la faccio e quindi ce la farò, non ho smesso di sognare e giuro mai lo faro, giuro mai lo faro ti giuro mai lo farò

Sognavamo un mondo senza regole

In bilico su un tetto come tegole

Io non lo so che farò senza te

So che ora pensi “non fai più per me”

Sognavamo un mondo senza regole

In bilico su un tetto come tegole

Io non lo so che farò senza te

So che ora pensi “non fai più per me”