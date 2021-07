“Piangi e ridi” di Anto Paga: parla di me

Le ragazze de laBanda inaugurano la Summer Edition della rubrica Adolescenti nei VentiVenti con un pezzo che, nella sua semplicità, esprime la solitudine che tanto contraddistingue il mondo degli adolescenti, riconoscendo quel grande bisogno che hanno di non voler essere lasciati soli.

“Mi piace questa canzone perché molte volte quando sono giù di morale l’ascolto e mi fa stare meglio. Sembra parli un po’ di me, di una ragazza che piange dentro e all’esterno ride senza mostrare la sua sofferenza.

Il suo ragazzo le dice che lui c’è e che non di deve preoccupare”.

“Piangi e Ridi” di Anto Paga

Ti porterò dove nessuno ti ha portato mai

Volevo la luna, ma è più bello ciò che tu mi dai

Amarmi è difficile, ma ho voglia di te

Il mondo fa meno paura se tu sei con me

Sogna e vivi

Mentre ci sciogliamo come l'Antartide

Piangi e ridi

Mentre questa pioggia copre le lacrime

Vorrei dirti che va tutto bene

Ma lo sai che non è così

Siamo stelle che bruciano insieme

Ma comunque vada amami

Amami

E vorrei averti accanto ogni notte

Come fossi la mia luna

La mia vita è un casino, ma tu sei la mia cura

Resta accanto a me se soffri di vertigini

La vita è un'emozione tra paura e brividi

E so che piangerò

Se tu adesso te ne andrai

Ma ti mancherò

E mi rimpiangerai

Sogna e vivi

Mentre ci sciogliamo come l'Antartide

Piangi e ridi

Mentre questa pioggia compre le lacrime

Vorrei…