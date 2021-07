Fabio Guarnaccia a Villa Toepliz per i Giardini Letterari 2021

Giovedì 15 luglio alle 18.30 nel parco di Villa Toepliz Fabio Guarnaccia presenta il libro Mentre tutto cambia (2021) edito da Manni. Il romanzo di formazione, ambientato nell’estate del 1989 nell’hinterland milanese, che ha partecipato al Premio Strega 2021.

A dialogare con l’autore ci sarà il professor Andrea Bellavita, docente di Storytelling e Fiction TV e Factual Entertainment all’Università degli Studi dell’Insubria, partner della rassegna Giardini Letterari 2021.

Fabio Guarnaccia è direttore di Link Idee per la televisione, periodico di cultura contemporanea dedicato alla comunicazione. Ha pubblicato racconti su riviste, oltre a diversi saggi su tv, cinema e fumetto. È redattore di minima et moralia, blog culturale di Minimum Fax, per cui cura la collana SuperTele insieme a Luca Barra e collabora con Vice Magazine.

Guarnaccia in Mentre tutto cambia, racconta le vicende di quattro giovani ragazzi che vivono nella periferia di Milano a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, alle prese con inquietudini tipiche dell’età e con la costruzione delle loro identità.

Durante la serata sarà possibile acquistare l’ultimo libro dell’autore e, al termine della presentazione, come di consueto, Aperitivo con l’autore. Il prossimo appuntamento è il 28 luglio alle ore 18.30 con Andrea Staid che, a Villa Toepliz, presenterà La casa vivente. Riparare gli spazi, imparare a costruire (2021).

I Giardini Letterari 2021 proseguono a settembre con altri appuntamenti da non perdere:

2 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Rossano Lo Mele, Scrivere di musica. Una guida pratica e intima, Minimum Fax.

10 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Bruno Belli, Villa Toeplitz di Varese, Macchione Editore

16 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Giorgio Terruzzi, Atlante Sentimentale, Rizzoli

Non è necessaria alcuna prenotazione, tutte le serate sono ad accesso libero e sarà possibile

acquistare in loco il volume presentato.

Tutti gli incontri sono organizzati dal Centro di Ricerca «Mass media e Società» dell’Università degli Studi dell’Insubria, dal Corso di Laurea in «Storia e storie del mondo contemporaneo» della stessa Università e da Coopuf Iniziative Culturali, una realtà tra le più note del territorio varesino. Giardini Letterari è un evento realizzato in patrocinio con il Comune di Varese e grazie al contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto.

info giardiniletterari@gmail.com