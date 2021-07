A Gavirate il violento temporale ha fatto uscire i torrenti sotterranei, strade allagate e detriti

A Gavirate appena dopo le 9 di mercoledì 28 luglio si è abbattuto un violentissimo temporale che in pochi minuti ha stravolto i livelli dei corsi d’acqua sotterranei facendo esplodere i tombini lungo la via Volta e nelle strade che ricevono acqua dalla zona di Ca Dei Monti.

Le zona di Armino e Pozzolo risultano in parte allagate, così come la zona della Trinità, in ingresso città provenienti da Varese. Allagata anche la statale 394 all’altezza di viale Verbano. Diverse le abitazioni invase dall’acqua e sono in corso i lavori con ruspe ed escavatrici per rimuovere sassi e fango trasportati dall’acqua.