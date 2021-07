Esondazioni, allagamenti e detriti. I danni del Maltempo tra Campo dei Fiori e Ceresio

Esondazione di torrenti, allagamenti, frane e detriti sulle strade. La mattinata di mercoledì 28 luglio è cominciata nel peggiore dei modi per i comuni alle pendici del Campo dei Fiori che, come da diversi mesi accade in corrispondenza con queste bombe d’acqua, si trovano a far fronte ad una situazione di vera emergenza.

L’ondata di maltempo ha attraversato la provincia a partire dalle 9 di mattina muovendosi da sud-ovest a nord-est, dalla fascia del Verbano alla val marchirolo scaricando le piogge più intense sul Campo dei Fiori e in Valganna.

La complicata situazione idrogeologica del Campo dei Fiori, già soggetta in più punti a lavori di sistemazione che però non sembrano essere sufficienti a gestire un problema di così vaste proporzioni, ha fatto il resto: le situazioni più delicate si sono verificati a Luvinate (qui la situazione, foto e video su Luvinate) e a Gavirate (Qui la situazione, foto e video su Gavirate), con interi quartieri sott’acqua.

Sul versante opposto un fiume di fango ha invaso le corsia sulla la strada provinciale 62 fra Brinzio e la Rasa che è stata chiusa (Leggi l’articolo qui). Ma molti problemi si sono registrati anche più a nord lungo la Valganna. I punti di maggiore criticità ci sono stati, venendo da Ghirla in direzione Varese, poco dopo il ristorante Trattoria del Lago di Ghirla, dove da sopra i muri di contenimento si riversava acqua sulla carreggiata, inondandola. Idem poco più avanti, in località Eden (Qui la situazione, foto e video sulla Valganna).

Problemi si sono registrati anche molto più a nord nel territorio di Brusimpiano dove è stata chiusa la provinciale del lago tra Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa (leggi l’articolo qui).

In Valcuvia, a Cuvio, il torrente Broveda ha allagato diversi giardini (qui le foto).

Sono una cinquantina gli interventi in corso sul tutto il territorio dei vigili del fuoco. I comuni più colpiti Leggiuno, Mercallo, Gavirate, Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano.