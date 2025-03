Il Centro Acustico Varesino apre una nuova sede a Gavirate: tecnologie avanzate per la salute dell’udito

Siamo lieti di annunciare che il Centro Acustico Varesino. del Dottor Zaupa Federico da inizio 2025 ha aperto una nuova sede a Gavirate in corso XXV Aprile, 27.

Il posteggio è comodo, direttamente di fronte allo studio situato sulla strada principale.

Anche il team è cresciuto.

Insieme a Giulia Marabelli, responsabile dell’amministrazione è presente la dottoressa Sara Colombo che vanta più di 15 anni di esperienza nel settore e coordinerà, insieme al dottor Zaupa Federico, il Centro Acustico Varesino di Gavirate.

Questa apertura nasce dalla necessità di creare un nuovo punto di riferimento, oltre alla già consolidata sede di Varese, per tutti i pazienti residenti nei dintorni fino ad arrivare ad Ispra ed in Valcuvia.

Si è investito molto sulle nuove tecnologie e su nuovi macchinari che permettono di eseguire esami molto più approfonditi e precisi relativi alla salute dell’orecchio e dell’udito.

Oltre alla cabina silente, l’audiometro, il videoscopio e l’impedenzometro la strumentazione più rivoluzionaria è quella che permette di fare delle misurazioni chiamate “in vivo”.

In pratica, un sistema di sonde peritimpaniche che verificano l’esatta amplificazione che produce l’apparecchio acustico.

Tale tecnologia si può sfruttare ovviamente per nuove applicazioni di protesi acustiche ma anche per avere una precisione eccellente per i pazienti già portatori che vogliono verificare o migliorare l’esattezza del funzionamento del loro dispositivo acustico.

Lo studio è molto elegante e curato in ogni dettaglio per garantire unicità e comfort.

Si è cercato di unire l’estetica alla praticità utilizzando una speciale moquette colorata fonoassorbente nella stanza tecnica e ad una suddivisione dei locali in maniera tale da avere il massimo isolamento acustico

La dottoressa Sara Colombo sarà contenta di assistere i pazienti al meglio con disponibilità comprensione ed empatia.

Il desiderio di fare la differenza in questo settore e di garantire un alto standard qualitativo è la missione del Centro Acustico Varesino.

Questo approccio sarà sicuramente apprezzato e percepito dal paziente per il quale sarà spontaneo affidarsi agli specialisti del centro.

Per la nuova apertura la dottoressa svolgerà la visita audiologica di consulenza che comprende una batteria di esami dell’udito completa.

Per i pazienti già portatori di apparecchi acustici indipendentemente dalla marca si consiglia la verifica delle tarature mediante le misurazioni in vivo e la prova vocale in campo libero.

Per l’occasione vi verrà donato un utile e pratico omaggio.

Vi invitiamo a non perdere questa opportunità.

Il Centro Acustico Varesino di Gavirate è pronto ad accogliervi con attenzione verso il paziente e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.