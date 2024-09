Durante il nostro primo incontro, abbiamo visto con il Dott. Federica Zaupa, del Centro Acustico Varesino, l’importanza dello screening audiometrico. Oggi siamo tornati per approfondire l’importanza di tornare a sentire bene, in tempo.

Buongiorno Dottore. Allora, dopo avere approfondito l’importanza di sottoporsi allo screening audiometrico, ci spiega cosa significa tornare a sentire bene, in tempo?

Buongiorno a voi. Il concetto è semplice. Quando abbiamo un problema, tendiamo ad accantonarlo e cerchiamo soluzioni che ci sembrano efficaci per superarlo.

Il problema è che quando abbiamo a che fare con problemi legati all’udito, un anno tira l’altro e più passa il tempo, più la situazione si fa irreversibile. Come dicevamo la scorsa volta, non sentiamo bene la TV e allora alziamo il volume, non riusciamo a seguire una conversazione e ci isoliamo. Poi capita il trauma, l’imprevisto e improvvisamente la realtà si palesa. Un esempio: mia moglie cade nell’altra stanza, chiede aiuto ma io non la sento perché la televisione è alta. È in quel momento che decido di intervenire, ma spesso è già troppo tardi.

Cosa significa che è tardi?

Significa che la capacità cognitiva di sentire e di capire si è spenta e, di conseguenza, anche se il professionista riesce a far sentire il paziente in modo corretto, con l’ausilio dell’apparecchio acustico, i suoni gli arrivano più forti ma lui non è in grado di capire (ricordate la mancanza di stimolo all’area di Broca e lo spegnimento del sistema neuronale legato al linguaggio e alla capacità di tradurre il suono in significato).

Oltretutto quando passa troppo tempo e l’età avanza, c’è maggiore difficoltà a imparare a utilizzare in modo corretto l’apparecchio acustico. Oggi questi ausili sono molto tecnologici e possono dare grandi benefici, ma quando sono molto anziano e non lo so usare, lo sfrutto poco.

Come si rende conto che la condizione del paziente è ancora recuperabile?

Quando si effettua lo screening audiometrico si nota subito se c’è un problema. Se questo è lieve allora si tiene monitorata la situazione e si invita il paziente a controlli periodici. Da qui si crea una storicità nella curva audiometrica, che diventa fondamentale.

Utilizzando la videoscopia il professionista può fare una fotografia del timpano e negli appuntamenti successivi può comparare lo stato del timpano a quello della prima foto, in modo da rendersi conto subito se ci sono patologie meccaniche o più tecnicamente trasmissive.

Con le tecnologie più moderne si possono trattare la maggior parte delle ipoacusie, anche se coinvolgono la parte più profonda del sistema auditivo. Quando invece il danno è cognitivo, ormai è troppo tardi.

Ringraziamo il Dott. Zaupa per questa introduzione legata all’importanza dello screening audiometrico. Torneremo a trovarlo per approfondire l’argomento.