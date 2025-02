Centro Acustico Varesino, sentire bene per vivere meglio

Caro lettore, sono il dottor Zaupa Federico, fondatore e titolare del Centro Acustico Varesino.

Nei miei studi di Varese e di Gavirate mi occupo di indagine audiologica e di applicazione di apparecchi acustici per il recupero uditivo.

Scrivo questo articolo perché è possibile che tu conosca qualcuno che non ci sente bene.

In Italia 7 milioni di persone non sentono bene, quindi hanno un’ipoacusia, e solo una persona su 3 vi pone rimedio utilizzando un apparecchio acustico. Magari tu stesso hai una difficoltà uditiva.

La mia speranza è che attraverso questo articolo io possa aiutare te o altre persone di tua conoscenza.

Ti spiego perché: l’udito è un senso fondamentale, è il senso della sicurezza, della comunicazione e dell’equilibrio. L’udito è l’unico senso che non dorme mai. Le nostre orecchie ci avvisano di un pericolo lontano dalla vista, ci permettono di dialogare, discutere, imparare e dirci coi nostri cari che ci vogliamo bene. Questo senso va allenato e si allena facendolo funzionare bene. Rimanere deprivati per lungo tempo favorisce depressione, isolamento, apatia, demenza senile e Alzheimer.

Non perdere tempo inutilmente. Tante resistenze sono infondate. Mettere l’apparecchio acustico non deve far vergognare o far sentire a disagio. Tante storie negative che si sentono, si basano solo sulla decisione sbagliata di chi le racconta di non essersi fatto seguire nel posto giusto o dalla persona giusta. Mettere l’apparecchio acustico rende di nuovo brillanti, veloci nei dialoghi, sicuri e più affidabili per la famiglia e per i conoscenti.

La mia missione è quella di diventare un punto di riferimento per tutte le persone con difficoltà uditiva a Varese e in provincia, così da poter restituire loro una qualità di vita che tutti ci meritiamo, ricca di suoni, musica e parole.

Se conosci qualcuno che ci sente poco, condividi con lui questo articolo. Se tu stesso ti rendi conto di non sentire più bene o se te lo segnala chi ti sta vicino, non aspettare oltre. Chi ci rimette nell’attesa sei tu. Evita di fare lo stesso errore di alcuni miei pazienti lamentandosi poi di “quanto mai non l’ho fatto prima”.

Visita il sito internet del Centro Acustico Varesino, scopri chi sono, guarda i nostri percorsi di recupero, i nostri apparecchi acustici e soprattutto chiama per avere maggiori informazioni o per prenotare una visita. Così facendo avrai fatto il primo passo per capire la tua situazione e di conseguenza per tornare a sentire bene. A tutto il resto ci penserò io. Affidati a me e al mio team, sarai in buone mani.

Ti saluto con la speranza di trovarci l’uno di fronte all’altro così avrò la conferma che questo mio articolo è stato utile.

A risentirci

Dottor Federico Zaupa