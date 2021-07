Gianluca Castiglioni si ricandida a sindaco di Busto Arsizio per la lista Busto al Centro. Cinque anni dopo la sconfitta contro Emanuele Antonelli, quando fu sostenuto anche dal Pd, ci riprova. Il coordinatore della lista Gianfranco Bottini lo ha annunciato dopo un lungo discorso dedicato a Busto al Centro nel quale ha spiegato la natura e l’anima della lista che torna a proporsi agli elettori cinque anni dopo l’esperimento che ebbe un discreto successo nel 2016: «Siamo l’unica lista davvero civica e moderata in campo – spiega Bottini – e siamo davvero l’Atalanta di questo ‘campionato’. Siamo rimasti fuori dalle liti e dal calciomercato. Della nostra lista fa parte chi è convintamente di centro e moderato e il nostro candidato deve rispecchiare queste caratteristiche, compreso un proprio consenso personale».

Cinque anni fa Antonelli ottenne 350 voti personali sui 17 mila di coalizione mentre Castiglioni 1200 sui 12 mila totali, segno di una solida reputazione personale che deriva dalla sua profonda conoscenza della città, da medico, impegnato per molti anni a sportivo. «Sono contento di questa nuova candidatura , ringrazio il mio movimento civico. Orgoglioso di essere un moderato di centro e un civico. Non sono per niente dispiaciuto di questo distacco dai partiti che mi trova assolutamente favorevole».

Prosegue Castiglioni: «Sono Pronto per mettermi al servizio della città e della lista. In questi cinque anni abbiamo preso posizioni anche coraggiose. In alcuni casi abbiamo combattuto contro l’amministrazione e in altri l’abbiamo sostenuta. Siamo cresciuti in idee ed esperienza e questo non può che renderci più forti e convinti».

Castiglioni incassa le belle parole di Bottini: «Gianluca Castiglioni è ancora una volta la figura più adatta. Persona inserita nei problemi della città. Grande e stimato professionista nell’ambito della medicina sportiva, oggi medico di base inserito nel Direttivo provinciale dell’ordine dei medici. Ha tutte le carte in regola per farci raggiungere un buon risultato. Non abbiamo la presunzione di vincere ma almeno di puntare a rappresentare quel grande vuoto rimasto al centro».

Solo alle elezioni? Non è detto. Bottini indica tra i presenti anche Davide Boniotti che è il coordinatore di Italia Viva a Busto Arsizio: «Stiamo dialogando con loro da alcuni mesi e sentiamo una certa affinità. Ora dovremo ragionare ulteriormente con loro per capire se e come si svilupperà questa alleanza. Non abbiamo preclusioni per forze di centro che pensano verso l’area più liberale o verso quella più sociale» conclude Bottini.

Salgono, quindi, a cinque i candidati sindaco in campo a Busto Arsizio. Quella di Castiglioni si aggiunge alle candidature di Emanuele Antonelli (sindaco uscente con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia), Amanda Ferrario (Con lei, 5 stelle, Verdi), Maurizio Maggioni (Pd) e Chiara Guzzo (La sinistra Chiara per Busto).