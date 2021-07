Giuseppe Ferravante nuovo presidente del Rotary Club “Castellanza”: «Coinvolgiamoci per coinvolgere!»

Giovedì 1 Luglio si è svolta una delle serate più importanti dell’anno rotariano. Nella cornice della Terrazza della Torre del Golf Club Le Robinie si è tenuto il rituale passaggio di consegne tra il Presidente del Rotary Club “Castellanza” (Busto A., Legnano e Gallarate) Carlo Mescieri e l’incoming Giuseppe Ferravante.

«Quest’anno la cerimonia ha assunto un valore davvero speciale – spiega il Club – poiché rappresenta un secondo inizio per il club, dopo un anno di rari incontri in presenza e molte serate Zoom per via della pandemia. Solo a Giugno, su spinta del presidente Carlo, il Castellanza è tornato a riunirsi per permettere ai soci di tornare ad “abbracciarsi” dopo un lungo autunno di separazione forzata. La bellezza dell’incontro ha dato ancora più forza a questo passaggio di consegne dove tutta la famiglia rotariana si è stretta ai suoi due presidenti, a Carlo per ringraziarlo per avere tenuto fermo il timone in un anno così burrascoso e a Giuseppe per augurargli un anno di soddisfazioni ed emozioni che merita».

Di seguito la relazione della serata

La serata si è aperta con il tradizionale rintocco di campana con il quale il presidente in carica ha “aperto le danze”.

Ricordando lo scorso passaggio di consegne nella magnifica cornice di Gavi, Carlo ha ricordato che, in quella occasione, mancò un momento simbolico molto importante: la consegna del martelletto d’argento al past President. A distanza di un anno, Ambrogio riceve dalle mani del

presidente, uno dei simboli della presidenza rotariana tra l’applauso di tutti i presenti

Altro momento importante della serata riguarda il socio Luca Roveda che, proprio nel 2021 festeggia i 25 anni di Rotary Castellanza. A lui viene consegnata la spilla del venticinquesimo di appartenenza al nostro sodalizio. Alla consegna, Carlo ricorda l’impegno costante di che da moltissimi anni è anche responsabile di “Operazione Carriere” il progetto più longevo del Club. A Luca, l’abbraccio di tutti i presenti.

Nella sua relazione, Carlo ha ripercorso questo anomalo anno rotariano ricordando gli obiettivi di mandato: tenere unito il club ed aumentare il coinvolgimento. Obiettivi per i quali ha profuso grandi sforzi ed ottenuto eccellenti risultati: in un anno in cui molti club hanno sofferto e si

sono sfilacciati anche per la perdita dei momenti di incontro e confronto, il Castellanza si è dimostrato monolitico. La partecipazione alle serate su Zoom organizzate da Carlo è sempre stata altissima e gli interessanti argomenti che sono stati trattati hanno potuto essere seguiti anche da

moltissimi amici che sono così venuti in contatto con quel magnifico mondo che è il Rotary.

Carlo ha ringraziato i tanti soci che lo hanno aiutato nell’organizzazione delle decine di eventi che hanno scandito il suo mandato e, ad alcuni di questi, ha voluto conferire l’onorificenza che reca il nome del nostro fondatore: la Paul Harris Fellowship. Carlo ha chiamato a sé i 4 premiati: Norberto Albertalli, Bruno Marazzini, Silvia Rabolini, Luca Roveda.

A loro l’affetto ed il plauso di tutto il club. Questa bellissima serata è anche occasione per dare il benvenuto a due nuovi soci, consorti: Anna Maria Ricco, Manager e Consulente nel settore assicurativo e Franco Cipriani, Consulente nel settore Bancario. A loro, Carlo ha appuntato la spilla del Rotary dandogli il benvenuto nel nostro sodalizio. A loro sarà dedicata la tradizionale serata “Chi sei? Cosa fai?” con cui i nuovi soci si presentano al club.

Terminata la consegna dei riconoscimenti, si è entrati nel “momento clou” della serata: il passaggio di Consegne. Giuseppe riceve la spilla di Presidente ed il Collare di reggente del Club nell’applauso di tutti i presenti. Contestualmente, Carlo riceve la spilla di “Past President”, il martelletto d’argento ed il ringraziamento di tutto il club. Prende quindi la parola il neo presidente Giuseppe Ferravante che ringrazia tutti i soci, il Past President Carlo Mescieri, il nuovo incoming Paolo Ponzelletti (presidente designato per l’anno rotariano 2022-2023) ed il suo nuovo direttivo. Giuseppe, giustamente emozionato per questo cruciale appuntamento rotariano, scandisce un energico “Carissimi soci ed amici, ci siamo!” Un “esserci” che, mai come quest’anno assume significato: un esserci fisico, un esserci spirituale, un esserci che è un nuovo inizio.

Dopo aver ripercorso i suoi primi anni da rotariano del Castellanza, ringraziando l’amico Guido Azario per averlo introdotto in questa bellissima famiglia, Giuseppe spiega le ragioni di quel “sì” di fronte alla proposta di dedicare un anno al Club: restituire ai soci quanto ricevuto in termini di

affetto, emozioni e crescita personale grazie alla storica squadra del Castellanza.

Il neo presidente ha ricordato che i rotariani sono sempre stati un punto fermo nella società per integrità ed dedizione ed ha spronato tutti ad impegnarsi quotidianamente in famiglia, nel lavoro e nelle relazioni amicali ad essere sempre esemplari, disponibili, sinceri ed eticamente

corretti. Giuseppe introduce quindi il tema dell’anno 2021/2022: il coinvolgimento. La presidenza Ferravante vuole lasciare un segno nella capacità di rafforzare i rapporti tra soci, di coinvolgere i giovani e creare una solida rete di cooperazione tra i tanti club della nostra zona.

“Coinvolgiamoci per coinvolgere!”, mettiamoci in gioco in prima persona e spendiamoci senza risparmiare energie e capacità per “fare bene”, aiutare il nostro territorio e migliorare come donne e uomini.

La serata del Passaggio di Consegne è sempre un momento importante ed emozionante per un club. Quello in cui ci si stringe al past president e lo si ringrazia per gli sforzi profusi e, contestualmente si dimostra l’amicizia e la vicinanza al nuovo presidente. La fine del AR 20/21 non è stato diverso: una serata piacevole, segnata dall’amicizia e del piacere di stare insieme e lavorare per gli alti obiettivi rotariani.

Ancora una volta, grazie Carlo e buon lavoro Giuseppe!

I membri del direttivo 2021-2022 sono:

PRESIDENTE Giuseppe Ferravante

PAST PRESIDENT Carlo Mescieri

VICEPRESIDENTE Patrizia Codecà

SEGRETARIO Luca Grimoldi

PREFETTO Alessandra Baratelli

TESORIERE Gian Mario Marnati

Presidenti di Commissione di Club

EFFETTIVO Guido Azario

AZIONE INTERNAZIONALE ED IMMAGINE Nicola Zeni

PROGETTI, AMBIENTE E COMUNICAZIONE Luca Vezzaro

AMMINISTRAZIONE Nicola Guastadisegni

ROTARY FOUNDATION Bruno Marazzini

GIOVANI Mauro Barbera