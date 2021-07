Guido Bertolaso mostra numeri e risultati della campagna vaccinale e passa il testimone ad Alberto Zoli

«Oggi abbiamo superato i 12 milioni di punture». Inizia così la conferenza stampa di Guido Bertolaso che presenta i risultati della campagna vaccinale lombarda. « Ho sbagliato anche l’ultima volta. Avevo detto che tra maggio e giugno ci sarebbe stata abbondanza di vaccini. In verità li abbiamo solo ora in grande quantità. Ecco perchè possiamo offrire a tutti il vaccino».

La campagna massiva ha una data di conclusione: il 12 settembre termineranno le prime dosi. Poi inizierà una nuova era, che punterà su nuovi punti vaccinali, più piccoli e agili con medici di base, farmacie e aziende, dove concentrare la terza fase della campagna. Ma quella fase non vedrà più Guido Bertolaso in prima linea: « I risultati che abbiamo raggiunto fino a oggi sono frutto di un grande lavoro di squadra. Ora il cerino passa nelle mani di Alberto Zoli ( direttore di Areu) che già da un mese coordina le attività. Accanto a lui continuerà a operare l’unità di crisi fatta da persone che hanno dato il massimo e continueranno a lavorare per raggiungere obiettivi importanti. Oggi, mentre la variante delta è quella più diffusa nel paese e i contagi riprendono a galoppare, la nostra regione ha un tasso di positività di 39,4 contro la media del 57,7 nazionale. Ma la cosa più importante è che i nostri ospedali non sono in affanno. I ricoverati non sono molti. Soprattutto solo l’8% di chi entra in ospedale aveva completato il ciclo vaccinale, parliamo di circa 120 persone che, comunque, non sono in terapia intensiva. Questo è il risultato che volevamo e dovevamo raggiungere».

Bertolaso si congeda definitivamente dall’impegno assunto nel marzo scorso. Anche se il Presidente della Lombardia Fontana frena: « Solo io posso firmare la fine della sua collaborazione».