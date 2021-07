H2GO, anche Uisp Varese in cammino per l’acqua

NOTIZIARIO UISP del 21 luglio 2021

SOLIDARIETÀ – H2GO: anche Varese in cammino per l’acqua

«Volevamo ringraziarvi per l’impegno e la disponibilità che la UISP ha mostrato nei confronti di “H2GO In cammino per l’acqua”. Il vostro contributo per noi è stato molto importante e per ringraziarvi abbiamo pensato di inviarvi l’attestato che trovi in allegato. Grazie di cuore! Il team di “H2GO In cammino per l’acqua”».

Un’iniziativa importante, promossa da Uisp Nazionale e in cui il Comitato di Varese è stato tra i protagonisti, collaborando alla raccolta fondi organizzata dalla ong Azione Contro la Fame per portare acqua potabile e pulita in zone del mondo dove, prima di trovarne, è necessario camminare almeno 5 chilometri. Il Comitato di Varese ha sensibilizzato le proprie asd a partecipare alla camminata non competitiva organizzata dalla Ong, donando anche una piccola somma per raggiungere gli obiettivi.

«Un’iniziativa che ci ha trovati entusiasti – hanno detto Rita Di Toro e Giacomo Paleni, presidente e dirigente del Comitato varesino – perché il nostro sport sociale deve continuare ad avere un respiro anche internazionale».

CONI – Asd e Ssd: arriva la proroga per i requisiti

Il Consiglio Nazionale del CONI, con Delibera 1692 del 7/7/2021, ha di fatto prorogato al 31 dicembre 2021 la “Valutazione delle attività sportive, didattiche e/o formative svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate agli Organismi sportivi ed iscritte al Registro nazionale CONI”.

Con il provvedimento è stato infatti previsto il mantenimento dell’iscrizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro nazionale CONI alla data del 30 giugno 2021, ma prive del requisito dell’attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo affiliante. Al 31 dicembre 2021 verranno poi assunti provvedimenti per eventuali carenze del requisito dell’attività sportiva e didattica svolta nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo affiliante: entro fine anno, quindi, le asd o ssd ancora in difetto possono rivolgersi al Comitato Territoriale per avere informazioni e portare avanti le pratiche necessarie.

Una delibera attesa ed auspicata in ragione delle restrizioni imputabili al Covid e che ci ricorda che gli inserimenti nella piattaforma CONI delle attività sportive, didattiche e formative devono avvenire sempre nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dal Regolamento di funzionamento del Registro CONI.

La nota è pubblicata nella “Circolare n. 126/2020-2021 – Registro CONI: proroga valutazione requisiti per il mantenimento dell’iscrizione delle associazioni e società sportive dilettantistiche” pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti delle associazioni e società sportive affiliate.

MONTAGNA – Lopes: “Un futuro di identità, diversità e condivisione”

Per Sebastiano Lopes, neo responsabile della Montagna Uisp, il futuro del Settore di attività deve appoggiarsi su tre capisaldi: identità, diversità e condivisione. «Identità dello sportpertutti in cui ci riconosciamo: proponiamo attività in ambiente per rendere questa disciplina sportiva accessibile a tutti – spiega Lopes – ho vissuto l’esperienza del progetto nazionale “Compagni di cordata” che mi ha insegnato moltissimo: la nostra attività può essere sperimentata benissimo anche dalla disabilità, arrivando a risultati meravigliosi».

Per il futuro la priorità è tornare a incontrarsi di persona: negli ultimi mesi le videoconferenze sono state molto utili, presentando vantaggi da continuare a sfruttare, ma è importante tornare a condividere attività ed emozioni in presenza. Le prime occasioni in programma saranno sabato 17 luglio con l’incontro tra operatori tecnici e società, promosso dal settore montagna Uisp Piemonte, e poi il Salone di del libro di montagna di Frabosa Sottana, ancora in Piemonte, il 24 e 25 luglio.