Violenta rissa nella notte di sabato a Viggiù, soccorso un ragazzo rimasto a terra

C’erano “urla fortissime e toni accesi, accompagnate da rumori di oggetti pesanti infranti”. È cominciata così, secondo alcune testimonianze, la violentissima rissa avvenuta a Viggiù nel cuore della notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio. Era passata la una di notte e i fatti sono avvenuti tra la via Roma e la piazza Albinola.

Non si è trattato di una semplice baruffa ma di una rissa molto violenta, con lancio di oggetti e rumori che hanno svegliato e terrorizzato il vicinato. Lo scontro, che ha coinvolto più persone è durato fino a quando non è parso chiaro che a terra era rimasto un ragazzo, immobile, che perdeva sangue proprio davanti al municipio.

“Appena si sono accorti del ragazzo a terra, è iniziato un fuggi fuggi generale e sono rimaste solo poche persone a soccorrerlo”, racconta chi ha assistito alla scena. Le condizioni in cui versava il ragazzo a terra hanno costretto immediatamente ad allertare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’auto medica insieme a due auto dei carabinieri che si sono occupati di raccogliere le prime testimonianze.

Al termine dell’intervento è risultato un ricovero in codice giallo, che indica un paziente in serie condizioni ma non in pericolo di vita. I carabinieri conducono le indagini.