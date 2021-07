Incendio in un’azienda di stampaggio acciaio a Carnago

Un incendio all’interno di una ditta di stampaggio acciaio di Carnago ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il complesso industriale di via Matteotti.

La richiesta di soccorso è scattata intorno a mezzogiorno di venerdì 30 luglio quando una piccoli scia di fumo ha cominciato a fuoriuscire da un bocchettone superiore di uno dei fabbricati dell’azienda.

In breve tempo, però, l’area è stata messa in sicurezza e sono state spente le fiamme senza registrare ulteriori danni all’interno della fabbrica così come tra le abitazioni limitrofe ed è cominciata l’ispezione dei vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco arrivati con un’autobotte, un’autopompa e un’autoscala, è stata inviata a scopo cautelativo un’ambulanza dell’SOS Carnago. Anche una pattuglia della polizia locale si è recata in zona per accertarsi dell’entità contenuta dell’incendio.