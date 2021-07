Incidente in via Liguria a Legnano, deceduto un motociclista di 32 anni

Non ce l’ha fatta il motociclista legnanese di 32 anni coinvolto nel violento incidente avvenuto ieri sera, 5 luglio, in via Liguria a Legnano. Giuseppe Buccheri, è deceduto dopo essere stato portato in ospedale.

L’impatto tra un’auto e la moto guidata dal legnanese, rilevato dalla Polizia Stradale di Busto Arsizio, é avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Firenze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno messo in sicurezza i mezzi e aiutato nelle operazioni di soccorso. Nell’impatto sono rimasti coinvolti anche due 20enni, che non hanno riportato gravi ferite.

Il 32enne soccorso dalla Croce Rossa di Legnano è stato trasportato all’ospedale cittadino. Purtroppo però per lui non c’è stato niente da fare. L’incrocio per diverse ore è stato chiuso alla viabilità per consentire le verifiche del caso.