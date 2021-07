Italia-Inghilterra, limitazioni alla vendita di alcolici a Varese

In occasione della finale Italia-Inghilterra, che si svolgerà domenica 11 luglio a Londra, Palazzo Estense ha emesso un’ordinanza ad hoc che vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, la vendita a minori e a persone in stato di alterazione.

Questi i contenuti dell’ordinanza del sindaco Galimberti in occasione della finale europea Italia Inghilterra. L’ordinanza è rivolta ai pubblici esercizi che somministrano bevande e alimenti, e ai punti di ristoro sia in sede fissa che mobile, e sarà in vigore dalle ore 19 dell’11 luglio 2021 fino alle ore 3 del giorno successivo.

Intanto, per quanto riguarda i due schermi previsti ai Giardini Estensi e all’ippodromo, si invita chi non fosse riuscito a trovare posto a sedere attraverso la prenotazione, a non presentarsi all’ingresso dei due spazi dove saranno rispettate tutte le misure anti covid e dunque non potranno accedere in nessun modo persone oltre a quelle che si sono prenotate.

Come già detto infatti la scelta di due luoghi, tensostruttura e ippodromo, è stata fatta proprio per questo: sia perchè sono già attivi i piani di sicurezza in quanto location che già ospitano pubblico per eventi di vario genere, e anche per evitare la concentrazione delle persone in un solo luogo, diversificando invece gli spazi anche lontani tra loro.