La festa della polpetta arriva a Cassano Magnago

Gli organizzatori: “Siamo molto soddisfatti degli eventi realizzati in questa stagione estiva all’area feste di Cassano Magnago, tutte le sagre che abbiamo organizzato hanno riscontrato un grande successo tanto da vedere un importante numero di affezionati tornare a trovarci ogni weekend. La Festa delle Polpette è un evento molto atteso da diversi mesi e ci fa piacere di chiudere in bellezza prima di salutarci per le vacanze.”