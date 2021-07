La magia del monte Orsa di notte: escursione speciale sul sentiero delle Bricolle

Riparti…AMO è la parola d’ordine di Amo, l’Associazione Amici del Monte Orsa, che per l’estate 2021 ha in serbo tante iniziative e proposte per chi vuole scoprire le bellezze del territorio, magari accompagnando questa scoperta con piacevoli momenti di musica e teatro.

Il primo appuntamento è per venerdì 16 luglio con una suggestiva escursione notturna lungo uno dei tanti sentieri del Monte Orsa

«Vi porteremo sul sentiero delle Bricolle, uno dei sentieri percorsi dai contrabbandieri, accompagnati da una “guida speciale” – spiega l’attiva associazione impegnata da anni per la valorizzazione di questo terriorio affascinante – Con noi ci sarà Andrea Gosetti che con i suoi racconti immersivi ci farà rivivere le esperienze vissute nel periodo in cui il contrabbando tra Svizzera e Italia era pratica diffusa, soprattutto nel nostro territorio».

Il programma dell’escursione prevede il ritrovo alle 19 al cimitero di Saltrio, da dove si raggiunge con una bella camminata la cava La Brusata, che per l’occasione diventerà lo scenario naturale per una performance teatrale di Andrea Gosetti sul contrabbando.

Finito lo spettacolo si cena insieme (al sacco) e poi il rientro al buio, previsto per le 22 circa, in compagnia del canto di grilli e uccelli notturni.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da fare inviando una mail a amicidelmonteorsa@gmail.com

Il costo di partecipazione è di 7 euro a persona, 5 per gli associati ad Amo e gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento e calzature idonei e soprattutto non dimenticatevi di portare una torcia.

La cava La Brusata sarà nuovamente protagonista domenica 18 luglio, con uno dei concerti della rassegna “Interpretando suoni e luoghi”, organizzata dalle comunità montane del Piambello e delle Valli del Verbano.

Alle 16,30 nello spazio dell’ex cava, magistralmente recuperato e valorizzato dall’Associazione Amici del Monte Orsa, si esibirà il Quintetto di fiati Orobie che proporrà musiche di Rossini e Verdi. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Saltrio, in via Manzoni.

Il concerto è gratuito, ma è necessario prenotare con una mail a suonieluoghi@gmail.com o con un messaggio Whatsapp ai numeri 335 7316031 oppure 347 5987971