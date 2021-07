La Robur Basket Saronno promossa in serie B.

Dopo una stagione lunghissima, portata a termine con moltissime vittorie, una sconfitta dolorosa in finale contro Lumezzane e una pool spareggi dominata prima contro Pescara e poi contro Spezia, i ragazzi di coach Tato Grassi salutano la serie C Gold e volano in serie B. Sconfitta di misura e indolore contro i liguri (80-79) grazie ai 21 punti di margine conquistati nella gara d’andata: grande festa per la squadra e per tutto il team sponsorizzato Az Pneumatica, un marchio che nel panorama dello sport dilettantistico è una garanzia di successo.

La promozione è stata salutata anche dall’amministrazione comunale saronnese: «Con un’ottima gara disputata anche in trasferta a La Spezia, l’AZ-Robur Basket di Saronno si aggiudica gli spareggi nazionali del campionato di serie C Gold. Una conclusione fantastica per un bellissimo percorso che rende la nostra città orgogliosa dei suoi ragazzi: il sindaco Augusto Airoldi, ospite, con l’assessore Musaró, mercoledì sera del PalaRonchi per la gara di andata, si congratula con i giocatori, il coach, il presidente e tutta la società, a nome della città!».