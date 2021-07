Libri per “diversamente giovani”, incontri in biblioteca a Busto Arsizio

Nell’ambito delle iniziative di promozione della lettura, l’Amministrazione comunale e la casa editrice Albaccara, con la collaborazione di XY. IT Edizioni e di Bustolibri, propongono una serie di incontri tra gli editori della città, i loro autori e i potenziali lettori.

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, con particolare riguardo ai ‘diversamente giovani’, si svolgeranno presso la Sala Monaco della Biblioteca comunale, alle ore 17.00, a partire dal 15 luglio con cadenza settimanale, fino al 4 novembre.

Ogni incontro vedrà protagonista un autore che introdurrà la propria opera, leggendo e commentando l’incipit. L’opera proposta in lettura, sarà poi oggetto di discussione negli incontri successivi, secondo un calendario già fissato. L’iniziativa, favorevolmente sostenuta dal Tavolo Letteratura, ha l’ambizione di creare una comunità dove si incontrino le età d’argento e quelle d’oro, ma anche le età verdi, per uno scambio reciproco.

«Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti della lettura e dei libri: un percorso che parte dalla biblioteca, valorizzata e posta al centro dell’azione culturale cittadina e intorno alla quale gravitano forze, talenti e professionalità raccolti nel “Tavolo letteratura”, per arrivare alla tappa importante della firma del Patto per la lettura, da parte del tavolo, delle scuole, della casa circondariale. Un patto che ha un valore immateriale molto significativo che porta anche all’organizzazione di questa nuova rassegna dedicata ai diversamente giovani – ha affermato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Sarà anche un’occasione per chi resta in città nel mese di agosto di trovare un’oasi in cui condividere passioni ed interessi e sfuggire a momenti di solitudine». Per informazioni e prenotazioni basta telefonare al numero 0331 390380.

Di seguito il calendario degli incontri:

15 luglio

Maria Giovanna Massironi

Cronache dalla terra di nessuno

Lettura introduttiva, a cura di Albaccara

22 luglio

Maria Giovanna Massironi

Cronache dalla terra di nessuno

Discussione con l’autrice, a cura di Albaccara

29 luglio

Angela Matera

Sud

Lettura introduttiva, a cura di Albaccara

5 agosto

Vincenzo Occhipinti

Parola di bersagliere

Lettura introduttiva, a cura di Albaccara

12 agosto

Lila Madrigali

Settedì, Lettere infrasettimanali ad un psicoanalista

Lettura introduttiva, a cura di Albaccara

19 agosto

Lila Madrigali

Settedì, Lettere infrasettimanali ad un psicoanalista

Discussione con l’autrice, a cura di Albaccara

2 settembre

Vincenzo Occhipinti

Parola di bersagliere

Discussione con il curatore, a cura di Albaccara

9 settembre

Carmelo Corrado Occhipinti

Diabolicamente afflitti

Lettura introduttiva,a cura di Albaccara

16 settembre

Chiara Pesenti

Le farfalle sotto l’arco di Tito

Lettura introduttiva, a cura di XY.IT Edizioni

23 settembre

Angela Matera

Sud

Discussione con l’autrice, a cura di Albaccara

30 settembre

Chiara Pesenti

Le farfalle sotto l’arco di Tito

Discussione con l’editore, a cura di XY.IT Edizioni

7 ottobre

Carmelo Corrado Occhipinti

Diabolicamente afflitti

Discussione con l’autore, a cura di Albaccara

14 ottobre

Carolina Sanìn

Gli occhi delle balene

Lettura introduttiva, a cura di XY.IT Edizioni

21 ottobre

Carmelo Corrado Occhipinti

Carolina, per noi per tutti

Lettura introduttiva, a cura di Albaccara

28 ottobre

Carolina Sanìn

Gli occhi delle balene

Discussione con l’editore, a cura di XY.IT Edizioni

4 novembre

Carmelo Corrado Occhipinti

Carolina, per noi per tutti

Discussione con l’autore, a cura di Albaccara.