A Luino arriva”Pierini”, la rassegna per far conoscere Piero Chiara ai più piccoli

La compagnia Teatro Periferico, in collaborazione con il Comune di Luino, la Biblioteca Comunale di Luino e il C.A.I. di Luino presenta “Pierini”, 4 appuntamenti per i bambini dai 6 ai 10 anni per conoscere meglio i personaggi, le storie e i luoghi narrati da Piero Chiara nelle sue Avventure di Pierino al mercato di Luino.

In questi racconti, Chiara ci restituisce uno spaccato di vita di provincia della metà del secolo scorso, visto qui con lo sguardo di un bambino, un monello che sta tra Pinocchio e Gianburrasca; ci regala una serie di affascinanti micro-mondi, con tutta la vita che li attraversava, i personaggi, gli ambienti, le atmosfere.

Ma come può Pierino parlare a tutti i Pierini di oggi? La memoria (sia essa letteraria, storica, orale o scritta) deve trovare il modo di parlare al presente, perché non sia solo celebrativa, ma possa provocare riflessioni, generare desideri e innescare cambiamenti.

Teatro Periferico ha creato 4 eventi, dedicati ai bambini, suddivisi ognuno in tre fasi: visite guidate, ovvero il racconto dei luoghi in cui sono state ambientate le storie di Pierino, con l’aiuto del C.A.I. di Luino; letture-spettacolo, ovvero la narrazione di quelle storie, a opera degli attori professionisti di Teatro Periferico, nella biblioteca comunale; infine la realizzazione di laboratori e animazioni, subito dopo la narrazione, sempre con l’aiuto degli attori/educatori della compagnia teatrale, per attualizzare i contenuti narrati.

I bambini sono stati a lungo chiusi in casa durante la pandemia e hanno visto ridurre i loro contatti sociali. Le attività extra scolastiche (sportive, espressive) non si sono potute svolgere. È importante quindi coinvolgerli in attività che permettano loro di riavere spazi di spensieratezza, in cui potersi emozionare, sognare e anche relazionare gli uni con gli altri in un modo diverso da quello che avviene a scuola.

Ascoltare, camminare insieme, divertirsi e riflettere con uno spettacolo e poi fare un’esperienza in prima persona. Tutte attività in cui poter essere protagonisti di un processo di crescita e consapevolezza.

Questo il programma di “Pierini”:

SABATO 10/7/2021, dalle 15.00 alle 17.30

PRIMA: visita guidata alla casa natale di Pierino, in Via Cavallotti;

DOPO: in biblioteca, lettura-spettacolo ispirata al racconto “Guerra e pace con i Formentini”

e laboratorio con i bambini sul tema: Il mercato (dare, scambiare, ricevere, negoziare)

DOMENICA 11/7/2021, dalle 15.00 alle 17.30

PRIMA: visita guidata a Casa Zanella, di fronte al bar Clerici, in Piazza Libertà 9;

DOPO: in biblioteca, lettura-spettacolo ispirata al racconto “La macchina volante” e

laboratorio con i bambini sul tema: Il sogno (sognare a occhi aperti, volare con la fantasia)

SABATO 17/7/2021, dalle 15.00 alle 17.30

PRIMA: visita guidata a Palazzo Bernabò e a Casa Mutti, accanto a Casa Zanella;

DOPO: in biblioteca, lettura-spettacolo ispirata al racconto “Le Barbitta volano lontano” e

laboratorio con i bambini sul tema: Come si muovono i personaggi in teatro? (esprimere con

le facce e con i gesti)

DOMENICA 18/7/2021, dalle 15.00 alle 17.30

PRIMA: visita guidata al Vicolo del Guasto, vicino alla Chiesa parrocchiale;

DOPO: in biblioteca, lettura-spettacolo ispirata al racconto “Cammina cammina” e

laboratorio con i bambini sul tema: Le bugie (dire, scrivere, inventare)

RITROVO: presso Palazzo Verbania, 5 minuti prima delle visite guidate

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria (max 30 a turno)

e-mail: info@teatroperiferico.it, biblioteca@comune.luino.va.it, cultura@comune.luino.va.it

cell: 334.1185848 – 347.0154861