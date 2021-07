A Luino torna il cavallino rampante di “Red Passion“

Torna per il diciottesimo anno consecutivo l’autoraduno Ferrari organizzato dall’autosalone Cipriano di Brissago Valtravaglia che ha portato tra le valli del Luinese, le rosse di Maranello.

Galleria fotografica Torna il motoraduno Ferrari \"Red passion\" 4 di 8

Non a caso l’iniziativa si chiama “Speciale Red Passion“ che negli anni ha toccato mete tra le più belle e caratteristiche del territorio: i ferraristi hanno così visitato Monteviasco, Caldè, il lungolago di Maccagno, il Sasso del ferro a Laveno, le Fornaci di Cunardo, l’eremo di Santa Caterina e così via fino a quest’anno dove, dopo l’aperitivo all’hotel Torre imperiale, hanno addirittura attraversato il lago per pranzare al rinomato Ristorante Europa di Cannero Riviera.

Il tutto in una domenica di sole spettacolare e ricca di eventi sportivi che hanno costellato i paesi della sponda lombarda del Lago Maggiore

Tornati sulla sponda lombarda hanno puntato in cima ad Agra il mitico Bedorè per un piacevole rinfresco. La serata di festa è sfociata in piazza Garibaldi a Luino dove ad ospitare la brigata del cavallino è stato lo staff del Fashion Cafè.

Musica, una splendida torta e spumante sono stati offerti a tutti gli avventori in attesa dello spettacolo delle 22.30. Il Laser Show, per la prima volta proposto nel nord Verbano ha lasciato a bocca aperta il pubblico che ha concluso con un forte applauso la serata.

Per l”organizzatore Gianfranco Cipriano «è stata una giornata fantastica con le Ferrari più belle, dai miti della F40 e Testarossa, fino alle ultimissime 458, 488 Pista e California, passando alle intramontabili 360 e 355. Sono contento perché con le severe norme attuali, portare a casa un evento del genere è davvero un impresa titanica che solo con la sinergia di tutti i sistemi coinvolti si può realizzare, quindi grazie a tutti e spero di aver portato un po’ di allegria!»