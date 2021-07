Luino vince il bando “Fermenti in comune”

Sinergia tra realtà locali e Amministrazione comunale: è questa la ricetta che ha portato alla vincita del bando “Fermenti in comune” emesso dall’ANCI alla fine del 2020, ottenendo un finanziamento di 64.504,00.

“Giovani del Verbano per il Clima” è il nome del progetto che ha vinto, portato avanti dal Comune di Luino in partnership con il Liceo Scientifico “Vittorio Sereni”, l’istituto Statale di Istruzione Superiore “Città di Luino – Carlo Volontè”, la Banca del tempo Città di Luino, GIM-TERREdiLAGO Cooperativa Sociale Onlus, Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli e la Chiesa Metodista di Luino.

Il coinvolgimento delle scuole è legato alla Dichiarazione di Emergenza Climatica, proposta dai giovani della Comunità Operosa Alto Verbano ed approvata dal Consiglio Comunale di Luino il 30/11/2020; nella Dichiarazione era prevista la creazione di un Tavolo di Lavoro per il Clima che effettivamente è stato creato a Luino il 5 marzo 2021.

L’ingente somma verrà utilizzata e suddivisa secondo le linee progettuali presentate che prevedono la definizione di azioni del Comune per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ed individuare le buone pratiche che possono intraprendere i cittadini per ridurre le emissioni di gas serra.

Sarà determinante il coinvolgimento dei giovani del Liceo e dell’I.S.I.S. che studieranno e svilupperanno la strategia climatica locale ed i piani d’azione per le buone pratiche, attraverso specifici strumenti definiti nei documenti preparati dalla Rete per il Clima del Verbano – così chiarisce l’assessora all’istruzione Antonella Sonnessa.

In un secondo tempo saranno proprio i giovani studenti a pensare alla diffusione e pubblicizzazione alla cittadinanza delle buone pratiche ed azioni. Grazie al supporto di esperti di grafica, i ragazzi prepareranno videoclips da inviare sui social media, proponendo attività teatrali, musicali, ricreative e momenti conviviali e di aggregazione anche con l’assaggio di prodotti locali.

Si prevede ad esempio di realizzare dei cartelli posti in luoghi frequentati del Comune (piazze, parchi, scuole, centri ricreativi, periferie) per sensibilizzare i cittadini all’applicazione delle buone pratiche.

In linea con questo si definiranno e realizzeranno dei percorsi relativi alla lotta allo spreco e alla solidarietà alimentare; è previsto l’acquisto, grazie al finanziamento ricevuto, di un idoneo mezzo a propulsione elettrica che verrà dato in uso gratuito alle realtà associative che si occupano della raccolta delle eccedenze alimentari, delle pratiche di riuso e della loro distribuzione alle famiglie bisognose in base alle indicazioni dei Servizi Sociali del Comune.

Elemento propulsivo del progetto è la volontà politica dell’Amministrazione Comunale di Luino – commenta Elena Brocchieri, assessore alle politiche giovanili – di intraprendere seriamente il percorso di lotta ai cambiamenti climatici affidandolo ai giovani, i più direttamente interessati alle conseguenze negative che questi cambiamenti climatici avranno sul loro futuro. Questa relazione di fiducia è la forza del progetto ed attiverà processi di co-progettazione, che coinvolgeranno le tante realtà associative attive sul territorio e sensibili alle questioni ambientali.