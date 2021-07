Il lungolago si fa bello: sdraio e panchine per ammirare il lago in relax

Lo ha annunciato nelle prime ore della mattina di domenica 4 luglio il Sindaco Massimo Mastromarino, “Non è solo una bella e incantevole passeggiata, ma anche una serie di luoghi dove fermarsi, dove stare. A completamento dei molti interventi svolti in questi 5 anni, una serie di arredi per fermarsi a godere il nostro lago.”

Panchine, tavolini, eleganti sdraio bianche che ricordano le onde del lago ma anche “cubi” da usare, a seconda delle esigenze del passante, per sedersi lungo la riva o per appoggiare gli zaini mentre si passeggia e ci si concede una sosta per ammirare la bellezza del panorama.

I nuovi elementi vanno ad impreziosire il “Sentiero dell’Arte” che si snoda lungolago fra i due nuclei di Lavena e di Ponte Tresa e che permette di ammirare una serie di opere e installazioni artistiche in quello che è ormai diventato un vero e proprio museo a cielo aperto di arte contemporanea, di cui l’ultima meravigliosa opera è stata inaugurata sabato 3 luglio: il San Michele tratto da una tela di Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone realizzato dall’artista Andrea Ravo Mattoni.

Non solo. Anche i pellegrini che partiranno alla volta di Pavia a piedi lungo la Via Francisca del Lucomagno avranno la possibilità di rilassarsi un po’ nell’incantevole cornice del lungolago di Lavena Ponte Tresa prima di affrontare i 135 km del cammino.