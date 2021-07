Matilde Rastelli, la top model al lavoro nel fango per la sua Cernobbio

Vestiti leggeri nel gran caldo e stivali di gomma per muoversi nel fango, un secchio di metallo per spalare il fango: così Matilde Rastelli, top model originaria del Lago di Como, si è mobilitata per aiutare la rinascita di Cernobbio, una delle località più colpite dall’ondata di piogge e di detriti abbatutasi sul Lario.

Già tre giorni fa Matilde aveva postato una foto di Cernobbio coperta dal fango: «Il mio paese di origine dopo l’incredibile alluvione di stanotte» ha scritto nel messaggio in inglese su Instagram, accompagnato da una frase che sottolinea la consapevolezza dell’impatto del clima: «Questa non può essere la nuova normalità».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Rastelli (@matilderastelli)

Nei giorni successivi Matilde ha sfruttato il suo canale social (17mila follower) per lanciare una raccolta fondi. E poi ha dato il buon esempio mettendosi a spalare fango di persona.

I danni sono ingenti sul lago di Como e hanno provocato estesi disagi, tra cui lo stop alla navigazione per i troppi detriti nelle acque.

Non è l’unica “vip” ad aver mostrato il suo affetto per il lago: tra i sostenitori c’è anche George Clooney.