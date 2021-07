Nuove forze giovani per la polizia locale di Varese

Ci sono sette nuovi agenti della polizia locale a Varese: hanno tutti dai 20 ai trent’anni, tre di loro sono donne.

La presentazione è avvenuta in un luogo simbolo della città: piazza XX settembre, proprio sopra l’aula Forzinetti. «Abbiamo scelto di presentarli in un luogo simbolo per me – spiega il neo assessore Raffaele Catalano – Fin da subito ho individuato quest’area come meritevole di una particolare attenzione»

I giovani sono stati assunti circa un mese fa e ora sono freschi di corso regionale e pronti ad operare, sin d’oggi, sul territorio: con i nuovi arrivi saranno circa 60 i vigili urbani sulla piazza della città.

«Lavoreranno principalmente in centro città, dove da oggi ci saranno più agenti in forze a piedi o in bicicletta – spiega Matteo Ferrario, comandante della polizia Locale a Varese – Questi nuovi assunti sono una risorsa preziosa, per dei servizi importanti per i cittadini».

Erano diversi anni che non si svolgeva un concorso per questa qualifica: «Si tratta di un momento importante per la città, soprattutto per la richiesta di sicurezza da parte dei varesini» ha commentato il sindaco Davide Galimberti.

Con i nuovi arrivati, l’organico ora supera i 90 agenti.