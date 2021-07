Patrizia Rossetti al “Te con l’autore” di Castiglione Olona

Sarà quasi come un invito a pranzo l’incontro di domenica 25 luglio al “te con l’autore di Castiglione Olona”, alle 16 al caffè Lucioni. Ospite sarà Patrizia Rossetti con il suo ultimo libro “La leggendaria cucina del Titanic”.

“Non è la prima volta che Patrizia Rossetti approda a Castiglione Olona. La sua passione per la cucina la portata “In cucina con i Promessi Sposi”, una carrellata nelle mense dei contadini e dei nobili del Seicento. Ma la sua ricerca si è rivolta anche al mondo monastico ed ecco allora che è nato “Santo mangiare.” Testi che le hanno portato notorietà ed anche alcuni premi prestigiosi. Adesso si è cimentata con “La leggendaria cucina del Titanic.”

Oltre cento anni fa, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, il RMS Titanic colpì un iceberg al largo di Terranova. La più grande e lussuosa nave da crociera, ritenuta la più sicura al mondo, affondò in un paio d’ore. Oltre 1.500 persone sarebbero scomparse. Il Titanic rivelò entrambi i lati della Belle Époque: uno stile di vita ereditato dal XIX secolo, raffinato all’eccesso e una frattura sociale, amplificata dall’elitarismo della classe dirigente. Proprio su questa ambivalenza gioca il libro di Patrizia Rossetti. Ogni classe ha la sua sala da pranzo, i suoi menù, la sua cucina, i suoi modi di servire, il suo protocollo e il suo decoro. Un ristorante à la carte incorona il tutto: quello della distinzione suprema. Nelle pagine di questo libro c’è un mondo con i suoi riti, ostentazione e sovrabbondanza che lasciano stupiti. I menù sontuosi serviti sulla grande nave sono rivisitati e aggiornati. Ogni piatto è ampiamente riproducibile nelle nostre cucine. Ma Patrizia Rossetti è attenta anche ai dettagli storici ed alle biografie: un elenco nominale del personale, scorte di cibo, vino, attrezzature e tutti gli specifici elementi essenziali per il funzionamento di questa macchina concepita per soddisfare una clientela esigente.

Per partecipare alla presentazione è necessario prenotarsi per evitare affollamento. Il numero a cui fare riferimento è lo 0331 857411. Dato che l’incontro di svolge all’aperto, in caso di pioggia sarà rinviato.