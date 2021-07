Pomeriggi Musicali, appuntamento nella basilica di San Vittore

Cambia la scena ma non la qualità. Il concerto de I Pomeriggi Musicali, inserito nel programma del Varese Estense Festival alle 21 di oggi, mercoledì 7 luglio, si terrà nella Basilica di San Vittore. Le previsioni meteo che indicano pioggia in serata hanno costretto gli organizzatori a rinunciare al palco allestito alla fontana dei giardini estensi pur di garantire l’importante concerto sinfonico che ha una finalità benefica: una raccolta fondi per la Fondazione Il Circolo della Bontà di Varese.

La proposta musicale, realizzata in collaborazione con la rassegna Musica nelle Residenze Storiche, è di assoluto livello: l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali, una delle più importanti istituzioni musicali riconosciute a livello nazionale e internazionale, diretta dal M° Mario Roncuzzi, accompagnerà un solista di chiara fama, nonché primo clarinetto de I Pomeriggi, il M° Marco Giani.

In occasione del 250° del viaggio in Italia di Mozart, verrà eseguito il Concerto per clarinetto e orchestra (K 622) di W.A. Mozart e la Sinfonia n. 94 “Surprise” di F. J. Haydn.

Il Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K 622 venne completato da Mozart nell’ottobre del 1791, ossia nell’ultimo anno di vita del compositore, che sarebbe morto di lì a pochi mesi.

«Il secondo movimento era all’altezza delle più felici creazioni del Maestro. Non è fuori luogo paragonare la sorpresa alla situazione di una bella pastora che, cullata nel sonno dal mormorio di una lontana cascata, si svegli spaventata dallo sparo di un fucile da caccia». Con queste entusiastiche parole l’«Oracle» salutò dalle sue colonne la Sinfonia n. 94 “col colpo di timpano” o “La sorpresa” di Haydn, all’indomani della prima esecuzione avvenuta il 23 marzo 1792, sotto la direzione dell’autore, alle Hannover Square Rooms di Londra.

Inizio alle 21 nella Basilica di San Vittore a Varese.

Biglietti disponibili qui. Il Varese Estense Festival è organizzato da Officine Teatrali Red Carpet e Giorni Dispari Teatro, con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il sostegno di Comune di Varese, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio della Camera di Commercio di Varese. Sponsor tecnico: TD Group. Media partner: La Prealpina.

