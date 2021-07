Pro Patria sconfitta di misura dall’Alessandria nel primo test stagionale

Dopo il ritiro a Sondalo, la Pro Patria è scesa in campo nel tardo pomeriggio di sabato 31 luglio per il primo test stagione. Una gara già di grande spessore, contro l’Alessandria neo promossa in Serie B dopo 46 anni, davanti al pubblico dello “Speroni”, che ha potuto finalmente rivivere le emozioni di una gara dalle tribune dopo l’esilio dovuto all’emergenza sanitaria.

È stato un test di buon livello per la squadra di mister Luca Prina – anche lui all’esordio da allenatore alla guida della Pro allo “Speroni” -, giocando per lunghi tratti alla pari di una squadra di categorie superiore, anche se il precampionato spesso appiattisce la differenza tra serie.

Il primo tempo è stato equilibrato, con i tigrotti che sono andati vicini al gol con un bel sinistro di Galli dalla lunga che ha colpito il palo al 21’, mentre i grigi si sono visti annullare un gol per fuorigioco a Chiarello al 27’.

Nella ripresa a sbloccare il risultato e decidere la gara è arrivata la rete di Edoardo Pierozzi, neo arrivo in casa alessandrina e gemello del tigrotto Nicolò, ultimo ingresso in casa tigrotta.