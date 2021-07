Rari Nantes Saronno, pioggia di podi ai regionali di Milano

Campionati regionali di nuoto a Milano, nella storica struttura di via Mecenate, da decenni teatro di gare e manifestazioni natatorie.

Gli atleti e le atlete della Rari Nantes Saronno si sono ben difesi e hanno ottenuto ottimi riusultati: «Complimenti ai nostri atleti per i risultati ottenuti per l’impegno dimostrato in un anno così difficile – si legge in un post della società -. Purtroppo nonostante l’ottimo livello raggiunto, questo non basterà a tutti per partecipare agli italiani, in base alle nuove regole di qualificazione. Grazie a tutti per aver portato in alto il nome della RNS».

Nella categorie Junior la parte della leonessa l’ha fatta Asia Villa, che ha portato a casa l’oro nei 100 rana con tanto di qualificazione agli assoluti, l’argento nei 200 rana e nei 100 farfalla il bronzo nei 50 rana, 50 farfalla e 400 misti. Oro anche per l’altro Junior Davide Ottoni, primo nei nei 50 rana e secondo nei 100 rana. Tra i Senior, Giorgia Busnelli ha guadagnato l’argento nei 100 stile.