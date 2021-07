Ritrovata nella notte la ragazza scomparsa a Gavirate

E’ stata ritrovata la giovane scomparsa ieri a Gavirate. I vigili del Fuoco di Varese che avevano allestito un campo base nella zona, l’hanno rintracciata intorno all’1.30 di questa notte (giovedì 15 luglio) nei pressi di Cocquio Trevisago. La giovane era in stato confusionale ed è stata accompagnata dai sanitari in ospedale per una visita di controllo, ma le sue condizioni fisiche sono buone.

La giovane, 28 anni, si era allontana ieri attorno alle 7.30 dall’ufficio in via dello Sport a Gavirate: le videocamere l’avevano ripresa mentre lasciava i locali e da quel momento non si era saputo più nulla. Questa notte le ricerche hanno dato l’esito sperato e i vigili del fuoco l’hanno riportata ai famigliari.