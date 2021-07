Ruba birra e profumi a Gallarate, salta fuori anche un coltello

Ruba profumi e birre al supermercato e finisce nei guai anche perché la Polizia gli trova addosso anche un coltello.

È successo nella serata di domenica 4 luglio: gli agenti del Commissariato di Gallarate sono intervenuti alla Lidl in zona via Torino su richiesta dello stesso supermercato.

Era scattato il sistema di antitaccheggio posizionato subito dopo le casse di pagamento: un cittadino congolese di 35 anni, residente fuori città, è stato sorpreso a rubare della merce.

Gli operatori di polizia, sentite le testimonianze degli addetti alla sicurezza del supermercato e visto il ritrovamento di alcune confezioni di profumo e di alcune bottiglie di birra non pagate, nascoste all’interno dello zaino, hanno perquisito l’uomo rinvenendo nella cintura dei pantaloni anche un coltello di circa 18 cm che lo straniero possedeva illegalmente e senza giustificato motivo.

Al termine degli accertamenti di polizia, la refurtiva recuperata è stata riconsegnata al supermercato, mentre il coltello è stato posto sotto sequestro.

Lo straniero, volto peraltro già noto agli addetti alla sicurezza del supermercato oltre che alle Forze di Polizia in quanto soggetto già segnalato per altri furti precedenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato e, per il coltello, anche per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.