Una sala e una strada di Brebbia ad Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Falcone

Lunedì 19 luglio avrà inizio la manifestazione “La via della Legalità”, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Antiracket e Antiusura SoS Italia Libera, Associazione A.i.C. e con il patrocinio di Regione

Lombardia e Provincia di Varese.

In questa prima giornata verrà inaugurata la nuova Sala Consiliare del Comune di Brebbia, che sarà intitolata ad Antonio Montinaro, Assistente della Polizia di Stato e Medaglia d’Oro al Valor Civile, morto al fianco del giudice Giovanni Falcone nella strage di Capaci.

La cerimonia avrà luogo alle 10.30 e a seguire ci sarà la firma del Protocollo d’intesa tra l’Associazione Italia Libera ed il Comune di Brebbia, nella giornata del 29° anniversario della strage di Via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta.

La manifestazione si concluderà venerdì 30 luglio 2021 alle ore 20.30 quando alla presenza della Sig.ra Tina Montinaro verrà intitolato il viale d’accesso alla Piazza della Chiesa ad Antonio Montinaro, tappa fondamentale e conclusiva di questa iniziativa.

Saranno presenti le varie Autorità militari, civili e religiose. Poste Italiane celebreranno l’evento conclusivo insieme al Comune di Brebbia realizzando l’annullo filatelico dedicato: le cartoline edite da Poste Italiane in tiratura limitata saranno omaggiare agli intervenuti durante l’evento.

«Vogliamo così rendere onore e ricordare donne e uomini che, qualsiasi divisa indossino, operano al servizio della comunità – spiegano il sindaco Alessandro Magni e il Vicesindaco Francesca Marino – questa manifestazione rappresenta un percorso non solo per ricordare il sacrificio di chi è caduto nell’espletamento delle proprie funzioni ma anche per educare le nuove generazioni alla legalità e al valor civile».