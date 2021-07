Saronno, un’altra finale: al “Ronchi” arriva Spezia per Gara1

Via all’ultimo atto della Serie C Gold 2020-21, la finale del concentramento nazionale tra le squadre uscite sconfitte da quelle regionali, con in palio un ulteriore posto in Serie B. Questa sera – mercoledì 7 alle 21 – torna quindi in campo la AZ Pneumatica Saronno che ospita al “Monsignor Ronchi” la Tarros Spezia.

Gli “amaretti” di coach Tato Grassi si sono ripresi subito dal KO in volata con Lumezzane (finale regionale), hanno superato Pescara nelle semifinali nazionali e sono pronti per giocarsi le ultime carte contro la formazione ligure che ha compiuto un percorso simile. In semifinale la Tarros ha perso in casa con Imola ribaltando però il bilancio sul parquet esterno.

Il programma prevede l’andata a Saronno e il ritorno domenica 11 a La Spezia (ore 18): non ci sarà la “bella”, quindi chi vince due gare sarà promosso mentre in caso di 1-1 si conterà la differenza canestri, dato da ricordare nel finale di gara odierno qualunque sia l’andamento del match. Nell’altra finale nazionale torna in gioco anche Borgomanero che sfida Messina con Gara1 in Piemonte.