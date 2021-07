Scivola in una scarpata mentre si trova nell’orto, muore 82enne

Un uomo di 82 anni è deceduto scivolando in una scarpa per una ventina di metri. L’incidente è avvenuto sabato 3 luglio, intorno alle 11, nel Mendrisiotto e lo comunica la Polizia cantonale.

In base a una prima ricostruzione, un 82enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, era intento a svolgere dei lavori di giardinaggio in un orto situato al di fuori del paese quando, per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, ha perso l’equilibrio, scivolando in una scarpata per una ventina di metri.

Sul posto – oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso – sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) e i sanitari del Servizio Ambulanza del Mendrisiotto (SAM).

L’uomo è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate durante la caduta.